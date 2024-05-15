Rize'de kontrolden çıkan araç uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika
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Rize'de kontrolden çıkan araç uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 4 yaralı

Rize'nin Çayeli ilçesinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan bir araç uçuruma yuvarlandı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

15.05.2024 20:25
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Rize'de kontrolden çıkan araç uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 4 yaralı

RİZE - Rize'nin Çayeli ilçesinde kontrolden çıkan aracın uçuruma yuvarlandığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Kaza, Ormancık köyünde saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.E. idaresindeki 53 ACL 845 plakalı araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle 150 metrelik uçuruma yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ekipleri, jandarma ve AFAD ekibi gönderildi. Kazada yaralanan sürücü ile H.E. ve Safiye Ergin vatandaşların da yardımıyla ekipler tarafından araçtan çıkarıldı. Safiye Ergin'in hayatını kaybettiği belirlenirken E.E., H.E., G.Ç. ve D.E. olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Rize'de kontrolden çıkan araç uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika

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