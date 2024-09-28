Rize\'de Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

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Rize'de meydana gelen trafik kazasında motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Olay Rize merkez Tophane Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda gece saat 23.15 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, İsmail Terzi yönetiminde ki 06 ZR 767 plakalı motosikletin direksiyon hakimiyetini kaybederek önce yol kenarındaki taş bariyerlere ardından F. D. kontrolündeki 53 AS 958 plakalı araca çarptı.

Kazada ağır yaralanan İsmail Terzi olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Terzi burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - RİZE