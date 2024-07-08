Rize'de Olimpik Yüzme Havuzu'nda Klor Zehirlenmesi - Son Dakika
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Rize'de Olimpik Yüzme Havuzu'nda Klor Zehirlenmesi

Rize'de bulunan Olimpik Yüzme Havuzu'nda çocukların bulunduğu sırada havuzdaki kanallara klor dökülmesi sonucu 3 çocuk klor kokusu nedeniyle fenalaştı. Hastaneye kaldırılan çocuklardan 2'si taburcu edilirken 1 çocuğun tedavisi devam ediyor.

08.07.2024 17:27
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Rize'de Olimpik Yüzme Havuzu'nda klordan zehirlenerek hastaneye kaldırılan 3 çocuktan 2'si taburcu olurken 1 çocuğun tedavisi devam ediyor.

3 Temmuz 2024 Çarşamba günü merkeze bağlı İslampaşa Mahallesi'nde bulunan Rize Olimpik Yüzme Havuzu'nda çocukların havuzda olduğu sırada havuzdaki kanallara klor döküldü, ancak cihaz devreye girmeyince klor suya karışmadı. Yaşanan aksaklık nedeniyle havaya karışan klor kokusu nedeniyle o an havuzda olan D.D. (7), N.D.B. (8), E.S.D. (7) isimli 3 çocuk fenalaşarak kusmaya başladı. Öğretmen durumu fark ederek hemen çocukları havuzdan çıkararak duşa soktu ve bedenlerinin klorla temasını önlemeye çalıştı. Bu işlemin ardından havuzun olduğu binanın dışarısına çıkarılan çocuklar olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altında olan çocuklardan N.D.B. ve E.S.D.'nin hastanedeki tedavileri tamamlanarak taburcu edilirken D.D.'nin ise tedavisi çocuk servisinde devam ediyor. - RİZE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Rize'de Olimpik Yüzme Havuzu'nda Klor Zehirlenmesi - Son Dakika

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