Rize'de Otomobilin Karşı Şeride Geçtiği Kazada 3 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Rize'de Otomobilin Karşı Şeride Geçtiği Kazada 3 Kişi Yaralandı

Rize merkezde meydana gelen kazada, bir otomobil başka bir araca çarparak karşı şeride geçti. Kazada 3 kişi yaralandı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

22.06.2024 13:27
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Rize'de otomobilin başka bir araca çarparak karşı şeride geçtiği kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Rize merkezde Karadeniz Sahil Yolu üzerinde saat 10.45 sularında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Trabzon istikametine seyir eden Ü.Y. (51) idaresindeki Toyota marka 61 AJ 154 plakalı otomobil, S.E. idaresindeki Ford marka 34 HAB 954 plakalı aracın sol arka kısmına çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, refüjdeki aydınlatma direğine çarpıp karşı şeride geçerek, demir korkuluklara çarptı. Otomobil karşı şeritte yaklaşık 40 metre sürüklenerek dururken, o esnada karşıdan başka bir aracın gelmemesi faciayı önledi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralanan sürücü ile A.Y. (50) ve U.Y.'yi (16) araçtan çıkarttı. Yaralılor, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla şehirdeki hastanelere sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - RİZE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Rize'de Otomobilin Karşı Şeride Geçtiği Kazada 3 Kişi Yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rize'de Otomobilin Karşı Şeride Geçtiği Kazada 3 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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