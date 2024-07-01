Rize'de seyir halindeki hafif ticari araç alev alev yandı - Son Dakika
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Rize'de seyir halindeki hafif ticari araç alev alev yandı

Rize'de seyir halindeki hafif ticari araç bir anda alev aldı. İtfaiye ekiplerince yangın söndürülürken, araç ise kullanılamaz hale geldi. Yangın, Portakallık Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücü durumu fark edip araçtan kendini dışarıya attı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek yangını söndürdü. Yangında herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

01.07.2024 18:42
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Rize'de seyir halindeki hafif ticari araç alev alev yandı

RİZE - Rize'de seyir halindeki hafif ticari araç bir anda alev aldı. İtfaiye ekiplerince yangın söndürülürken, araç ise kullanılamaz hale geldi.

Yangın, merkeze bağlı Portakallık Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, hafif ticari aracın sürücüsü seyir halinde iken bir anda araçtan alevler yükselmeye başladı. Sürücü durumu fark edip aracından hemen kendini dışarıya attı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan araca anında müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu araçtaki yangın söndürüldü. Araç tamamen kullanılamaz hale gelirken yangında herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Rize'de seyir halindeki hafif ticari araç alev alev yandı - Son Dakika

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