Rize'de Sokak Köpekleri Kümeste 86 Tavuk Telef Etti - Son Dakika
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Rize'de Sokak Köpekleri Kümeste 86 Tavuk Telef Etti

Rize\'de Sokak Köpekleri Kümeste 86 Tavuk Telef Etti

Rize'nin Değirmendere Mahallesi'nde başıboş sokak köpeklerinin tel örgüyü yırtarak girdiği kümeste 86 tavuk telef oldu. Kümese sahip olan Ömer Ekşioğlu, durumu yetkililere bildirdiğini ancak herhangi bir yardım alamadığını belirtti.

24.03.2025 09:11  Güncelleme: 09:16
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Rize'de başıboş sokak köpeklerinin tel örgüyü yırtarak girdiği kümeste 86 tavuk telef oldu.

Olay, merkeze bağlı Değirmendere Mahallesi Trafo Sokak'ta bulunan Ömer Ekşioğlu'na ait kümeste meydana geldi. Sokakta başıboş gezen köpeklerin Ömer Ekşioğlu'na ait tel örgü ile sarılı kümese girmesi sonucu 86 tane kümes hayvanı telef oldu.

Sokak köpekleri yüzünden mağdur olduklarını söyleyen Ömer Ekşioğlu, "Eskilerden kalma 30-40 yıllık bir kümesimiz vardı. Tel örgülerle etrafını sardık. Gündüzleri tavuklarımız burada otlarlar, gezen tavuk olur, organik yumurta olur falan diye düşündük. Son 1-2 aydır bu bölgeye sokak köpeklerinin dadanması sonucu birkaç kez bazı hadiseler atlattık. Muhtarımıza başvurduk, belediyemize gittik ama sahip çıkmadılar. 'Biz bırakmıyoruz, biz getirmiyoruz' dediler. ve sonuç ortada. Yaklaşık 10 sokak köpeği buraya saldırdı. Tel örgüyü yırtıp içeriye girdiler. 86 yaşındaki babam balkondan gördü ve sopa ile köpeklerin üzerine yürüdü ancak köpekler babama doğru hamle yapınca babam geriye çekilmek zorunda kaldı. Bu ürkütücü olayı izlemek zorunda kaldı. Ben gelene kadar da olay bitmişti zaten" dedi.

"Tavuklarıma gözüm gibi bakıyordum"

Hayvanlarına gözü gibi baktığını ifade eden Ekşioğlu, şimdi ölmüş hallerini gördükçe çok üzüldüğünü ve elinin temizlemeye gitmediğini dile getirerek, "86 tane cins ve farklı ırklardan tavuğumuz yok edildi. Ben yetkililere seslenmek istiyorum. Vicdanlarını nasıl susturacaklar. Bu köpekleri buralara kim getirdi bıraktı? Bizim sahibimiz yok mu? Ben mi araştırıp bulacağım? Ben yetkililerden bu işin çözüme ulaşmasını istiyorum. Ben maddi olarak da manevi olarak da mağdurum. Maddi durumum çözülebilir ama manevi durumum nasıl çözülecek? Benim gözümden akan yaşın hesabını kim verecek? Bu canların hesabını kim verecek? Ben bunları yumurtalardan çıkartarak büyüttüm. Elim temizlemeye gitmiyor. Bir geçmiş olsun bile diyemediler bize. Sadece bize geliyorlar 'bizimle alakalı değil, sokak köpekleri gezebilir' diyorlar. Ben 52 yaşındayım. Şimdiye kadar gezmiyorlardı da şimdi ne oldu" ifadelerini kullandı.

"Yumurta vermeye başlamışlardı"

Tavuklar tam yumurta vermeye başladığında bu olayın yaşandığını belirten Ekşioğlu, "Bunları yumurtadan çıkardık, ampul yaktım, kışın ısıttım. 6 ayı geçti. Tam yumurta vermeye başladıklarında bu istila oldu. Bazı canları kurtarmak için bazı canları da yok etmeyelim. Ben şoktayım. Onlara da bir çözüm bulunsun ama bize de bulunsun. Biz mağdur olmayalım. Ben bunları aylarca elimle yedirdim. Biz bir insan bekliyoruz. Bu hadise neden oldu ve bir daha olmayacağına söz verecekler mi bize? Bu köpekleri toplayacaklar mı? Bu köpeklere bir barınak yapacaklar mı? Bu Türkiye'nin, dünyanın bir sorunu. Bu benim işim değil. Benim işim yaşatmaktı ama becerip de yaşatamadım" şeklinde konuştu. - RİZE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Rize'de Sokak Köpekleri Kümeste 86 Tavuk Telef Etti - Son Dakika

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