Rize'de takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

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Rize'de meydana gelen kazada takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Rize'nin Ardeşen ilçesi Karadeniz Sahil yolunda saat 03.00 sularında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 FLZ 689 plakalı Mercedes marka aracın sürücü M.H. direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç takla attı. Meydana gelen kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri takla atan aracın içerisinden çıkarttığı yaralı sürücüye olay yerindeki ilk müdahalesini yapmasının ardından ambulans ile Kaçkar Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralanan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi. - RİZE