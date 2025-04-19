Rize'de Teleferik Kazası: Bir Vatandaş Hayatını Kaybetti

Rize'de ilkel teleferiğe takılan vatandaş yüksekten düşerek hayatını kaybetti

RİZE - Rize'de ilkel teleferiğin sırma teline takılan vatandaş bir süre ilerledikten sonra düşerek hayatını kaybetti.

Olay, Çayeli ilçesine bağlı Yenicami Mahallesi'nde meydana geldi. 2025 Yaş Çay Sezonu'na hazırlık yapmak için İstanbul'dan memleketi Rize'ye gelen Kadir Sarı, çay bahçesinin bakımını yaptıktan sonra bitkilere gübre vermek istedi. Ağır olan gübre çuvallarını ilkel teleferiğin vagon kısmına koyan Sarı aşağıya indirmek için teleferiği hareket ettirdi. Bu esnada teleferiğin vagonu ile motoru arasında bulunan hareket ederek vagonun aşağıya inmesini sağlayan çelik sırma teline takılan Sarı, kurtulamayınca bir süre vagonla birlikte aşağıya indi. Sonrasında tutunamayarak yüksekten aşağıya düşen Sarı'yı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Olay yerine Acil Durum ve Afet Yönetimi Rize İl Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan incelemede Sarı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.