Rize\'de Trafik Kazasında 2 Kişi Ağır Yaralandı

Rize'de bugün meydana gelen trafik kazasında 2 kişi ağır şekilde yaralandı.
Kaza saat 13.00 sıralarında Rize-İspir karayolunun Denizgören mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen 61 AES 718 plakalı otomobilin sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza meydana geldi. Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonu otomobil önce refüje çarparak daha sonra takla attı. Yoldan geçen diğer sürücüler durarak ambulans ve jandarmaya haber verirken, araçta bulunan yabancı uyruklu 2 kişi ambulansla Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme sürüyor. - RİZE
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Bursa'nın Balat Mahallesi'nde seyir halinde olan bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu duvara çarptı ve alev aldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Sürücü ise yara almadan araçtan çıktı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
Ankara'nın Çankaya ilçesinde yaşanan olayda, cinnet geçiren bir koca, bıçakla karısını öldürdükten sonra araya giren oğlunu ağır yaraladı. Cinnet geçiren koca ise yaşamına son verdi. Olayın ardından polis ekipleri inceleme başlattı.
Muğla İl Jandarma Komutanlığı'nın istihbari çalışmaları sonucunda, Köyceğiz İlçesi'nde bir şahsın evinde ruhsatsız silah bulundurduğu bilgisi alındı. Jandarma ekipleri tarafından yapılan aramalarda, 6 tabanca, 12 av tüfeği, tabanca ve av fişekleri ile şarjörler ele geçirildi. Şüpheli şahsa yasalara muhalefet nedeniyle idari para cezası uygulandı ve adli işlemler başlatıldı.
Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir kişi, eşiyle yaşadığı tartışmanın ardından eşini bıçaklayarak öldürdü ve oğlunu da yaraladı. Olayın ardından intihar teşebbüsünde bulunan şüpheli ve yaralı oğlu hastaneye kaldırıldı. Şüphelinin durumu ağırken, oğlunun hayati tehlikesi bulunmamaktadır.
18 yaşındaki bir çocuk annesi olan Nehir, Müge Anlı ile Tatlı Sert programına çıkarak, sevgilisiyle annesinin kaçtığını iddia etti. Nehir'in anlattıkları şaşkınlık yarattı. Anne ve sevgilisi ise iddiaları reddetti.
Süleyman Yılmaz, ağız ve diş sağlığı merkezine karşı yaşadığı sorunlar nedeniyle dava açmak istedi. Ancak dava dilekçesini avukat yerine arzuhalciye yazdırdı. Arzuhalcinin yanlış dilekçe yazması sonucu Yılmaz, davayı kaybetti ve adli para cezası ödemek zorunda kaldı.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı, Nizip ilçesinde gerçekleştirilen bir operasyonla, park halindeki bir yakıt tankerinden mazot çalan iki şüpheliyi suçüstü yakaladı. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen Önleyici Kolluk Devriyesi sırasında, minibüs ile akaryakıt çalmaya çalışan şahısların içerisinde bulunduğu araçta yapılan aramada, bidonlara doldurulmuş 300 litre mazot ele geçirildi. Şüpheliler M.K. ve F.Y., adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Antalya'da askere gitmeye hazırlanan bir genç, park halindeki servis aracına çarpması sonucu geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Kazanın ardından gencin babası ve arkadaşları olay yerinde uzun süre gözyaşı döktü. Kaza sonucunda servis aracının arkası 1 metre içeri göçtü. Kazada hayatını kaybeden genç, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde doğa yürüyüşü yaptıkları esnada dağın zirvesinde mahsur kalan Mertcan Katıoğlu ve Kamil Umut Turan isimli vatandaşlar AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı. İhbar üzerine Antalya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü arama kurtarma ekipleri bölgeye yönlendirildi. Kurtarılan şahıslar daha sonra güvenli bölgeye tahliye edildi.
Malatya'da bir konteyner kentte kaybolan 7 yaşındaki kız çocuğu, aynı gün içerisinde bulundu. Çocuğa cinsel istismarda bulunduğu tespit edilen Abuzer Can gözaltına alındı ve tutuklandı. Malatya Valiliği tarafından yapılan açıklamada, çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu ve ailesine teslim edildiği belirtildi.
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