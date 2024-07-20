Rize'de Yaya Geçidinde Otomobil Kazası: Bir Kadın Yaralandı - Son Dakika
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Rize'de Yaya Geçidinde Otomobil Kazası: Bir Kadın Yaralandı

Rize'nin Merkeze bağlı Çarşı Mahallesi Pazar caddesi üzerinde, yaya geçidinden geçerken bir otomobilin çarptığı bir kadın yaralandı. Kaza anı, çevrede bulunan güvenlik kameralarına yansıdı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralı kadın hastaneye kaldırıldı.

20.07.2024 19:59
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Rize'de yaya geçidinden geçerken otomobilin çarptığı bir kadın yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Merkeze bağlı Çarşı Mahallesi Pazar caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, M.K. idaresindeki 25 ADK 427 plakalı araç, Pazar caddesi üzerinde bulunan yaya geçidinden geçen Ş.T. isimli kadına çarptı. Çarpan aracın üstünde kalan kadın bir süre sonra yere düştü. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan kadına olay yerindeki ilk müdahalesini yapmasının ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise çevrede bulunan güvenlik kameralarına anbean yansıdı. - RİZE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Rize'de Yaya Geçidinde Otomobil Kazası: Bir Kadın Yaralandı - Son Dakika

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