Rize kent meydanındaki otoparkta yangın paniği

RİZE (İHA) – Rize Belediyesi'ne ait iki katlı yer altı otoparkında elektrik trafosunda yangın çıktı.

15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nın altında bulunan Rize Belediyesi'ne ait kapalı yer altı otoparkında bugün öğle saatlerinde yangın çıktı. Edinilen bilgilere göre, saat 13.00 sıralarında otopark içerisinde trafodan gelen patlama sesinin ardından yoğun duman yükseldi. Olayı fark eden otopark görevlileri durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Olay sırasında otoparkta bulunan araçlarda herhangi bir hasar oluşmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - RİZE