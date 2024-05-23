Rize'de Yol Verme Kavgası Kamerada: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Rize'de Yol Verme Kavgası Kamerada: 1 Ölü, 1 Yaralı

Geniş Video İzle

Rize'nin Çayeli ilçesinde meydana gelen yol verme kavgasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Araç kamerasına yansıyan olayda, sürücüler arasında çıkan tartışma silahlı çatışmaya dönüşmüştü.

23.05.2024 09:43  Güncelleme: 10:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rize'nin Çayeli ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaralandığı yol verme kavgası araç kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 16.30 sıralarında Çayeli ilçesi Şairler Mahallesi'nde meydana geldi. Trafikte yol verme yüzünden sürücü H.G. ile bir başka sürücü Ömer Sofu arasında tartışma çıktı. Tartışmanın şiddetini arttırması üzerine taraflar silahını çekerek birbirlerine ateş etmeye başladı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Olayda eski muhtar olduğu öğrenilen H.G. omuzundan yaralanırken, Ömer Sofu ise hayatını kaybetti. O anlar bir servis aracının kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Ölümlü yol verme kavgasının görüntüleri ortaya çıktı! Araçtan inip kurşun yağdırıyor
Rize\'de Yol Verme Kavgası Kamerada: 1 Ölü, 1 Yaralı
Kaynak: İHA

Çayeli, Rize, Olay, Trafik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Rize'de Yol Verme Kavgası Kamerada: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:18 ABD’ye kaçan Eylem Tok ve oğlu hakkında kırmızı bülten çıkartıldı ABD'ye kaçan Eylem Tok ve oğlu hakkında kırmızı bülten çıkartıldı
09:52 Bakanlıktan kayıt dışı ekonomiyle mücadelede yeni hamle Sosyal medya ihbar hattı devreye girdi Bakanlıktan kayıt dışı ekonomiyle mücadelede yeni hamle! Sosyal medya ihbar hattı devreye girdi
09:32 Filistin’i resmen tanıyan Norveç’ten bir adım daha: Topraklarımıza adım atarsa Netanyahu’yu tutuklayacağız Filistin'i resmen tanıyan Norveç'ten bir adım daha: Topraklarımıza adım atarsa Netanyahu'yu tutuklayacağız
08:55 Cenaze töreninin 3. günü Reisi doğduğu kent olan Meşhed’de toprağa verilecek Cenaze töreninin 3. günü! Reisi doğduğu kent olan Meşhed'de toprağa verilecek
08:14 Piyasaların gözü Merkez’in bugün açıklayacağı faiz kararında Ekonomistler aynı tahminde birleşti Piyasaların gözü Merkez'in bugün açıklayacağı faiz kararında! Ekonomistler aynı tahminde birleşti
10:32 Dolar ve altın güne nasıl başladı İşte kurdaki son durum Dolar ve altın güne nasıl başladı? İşte kurdaki son durum
10:02 Dursun Özbek Ali Koç’u fena bombaladı: Yanına kalmayacak Dursun Özbek Ali Koç'u fena bombaladı: Yanına kalmayacak
09:44 Rize’de 1 kişinin öldüğü yol verme kavgası kamerada Rize'de 1 kişinin öldüğü yol verme kavgası kamerada
09:42 Bir aydır zatürre tedavisi gören Türkan Şoray’dan güzel haber geldi Bir aydır zatürre tedavisi gören Türkan Şoray'dan güzel haber geldi
09:34 Süper Lig devine müjde Borussia Dortmund, Nuri Şahin için yeşil ışığı yaktı Süper Lig devine müjde! Borussia Dortmund, Nuri Şahin için yeşil ışığı yaktı
09:10 Cannes’a damga vuran kıyafet Oyuncu Cate Blanchett, elbisesiyle Filistin’e destek verdi Cannes'a damga vuran kıyafet! Oyuncu Cate Blanchett, elbisesiyle Filistin'e destek verdi
08:44 Cezaevinden yönetiliyordu Kertenkele’nin çetesi çökertildi Cezaevinden yönetiliyordu! Kertenkele'nin çetesi çökertildi
08:09 Meksika’da devlet başkanı adayının mitinginde sahne çöktü: 9 ölü, 50 yaralı Meksika'da devlet başkanı adayının mitinginde sahne çöktü: 9 ölü, 50 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2024 10:47:15. #1.13#
SON DAKİKA: Rize'de Yol Verme Kavgası Kamerada: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement