Rize'de Zincirleme Kaza: 2 Ölü, 8 Yaralı

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Rize'de 2 kişinin hayatını kaybetti 1'i çocuk 8 kişinin ise yaralandığı zincirleme kazanın detayları ortaya çıktı.

Kaza dün 22.00'da Ardeşen- Çamlıhemşin karayolunun 2.5 kilometresinde meydana gelmiş, Turan Kuyumcu idaresindeki 55 H 2300 plakalı aracın, Ahmet B. idaresindeki 53 AAE 971 plakalı aracı sollamaya çıktığı esnada karşı şeritten gelen Kemal K. idaresindeki 53 AAR 471 plakalı araca çarptı. 3 aracın karıştığı kazada 55 H 2300 plakalı araçta bulunan Turan Kuyumcu (46) ve beraberindeki Kenan Yeniçırak (42) kaldırıldıkları hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 53 AAE 971 plakalı araçta bulunan Ahmet B. (29) ve beraberindeki E.T. (38) ile 53 AAR 471 plakalı araçta bulunan Kemal K. (62) ve beraberindeki E.K.(48), B.K.(65), H.K. (16), N.K.(33) isimli kadınlarla U.K. isimli erkek çocuğu yaralandı.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor. - RİZE