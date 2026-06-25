Rize'deki feci kazada hayatını kaybeden 3 arkadaş son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Rize'deki feci kazada hayatını kaybeden 3 arkadaş son yolculuğuna uğurlandı

25.06.2026 17:47
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Rize'nin Çayeli ilçesinde üç aracın karıştığı kazada ölen Gamze Saklı, Nilay Bilgin ve Selinay Saral'ın cenazeleri düzenlenen törenlerle son yolculuğuna uğurlandı. Kazada yaralanan 4 kişinin tedavisi sürüyor.

Rize'de geçtiğimiz gece meydana gelen kazada hayatını kaybeden 3 arkadaşın cenazeleri toprağa verildi.

Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Limanköy köyü Karadeniz Sahil Yolu üzerinde geçtiğimiz gece saat 23.00 sıralarında üç aracın karıştığı kazada Gamze Saklı, Nilay Bilgin ve Selinay Saral olay yerinde hayatını kaybetmişti. Gamze Saklı'nın cenazesi dün memleketi Çayeli ilçesi Sırtköyü köyünde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazı ile son yolculuğuna uğurlanmıştı. Aynı araçta bulunan Selinay Saral ve Nilay Bilgin'in cenazeleri ise bugün toprağa verildi. Ardeşen ilçesindeki Merkez Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Selinay Saral'ın cenazesi ilçeye bağlı Işıklı Ortaalan'de toprağa verildi.

Çayeli ilçesindeki Merkez Eski Cami'de ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı ile son yolculuğuna uğurlanan Nilay Bilgin ise ilçeye bağlı Musa Dağı köyünde toprağa verildi.

Kazada yaralanan Ahmet Hamdi Ö. (65), İshak B. (67), Ahsen K. (21) ve Sadık N.'nin (50) ise kaldırıldıkları Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavileri sürülüyor. - RİZE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Rize'deki feci kazada hayatını kaybeden 3 arkadaş son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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