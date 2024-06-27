Rize\'den İstanbul\'a giden yaşlı adam araçta ölü bulundu

3.Sayfa

Rize'den İstanbul'a giden yaşlı adam, akaryakıt almak için duran oğlu tarafından araçta ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Fatih'te ikamet eden Uygar Kadir, babası Ali Kadir (64) ile birlikte Kurban Bayramı'nda memleketleri Rize'ye gidip bayramı burada geçirdiler. Bahçelerindeki çayları hasat eden baba-oğul, dün gece İstanbul'a dönmek için yola çıktılar. Uygar Kadir idaresindeki 34 FT 3106 plakalı hafif ticari araç ile seyir halindeyken bugün sabah saatlerinde Samsun'un İlkadım ilçesi Samsun- Ankara karayolu Çivril mevkisindeki bir akaryakıt istasyonunda aracına yakıt almak için durdu. Uygar Kadir arka koltukta yatan babası Ali Kadir'i çorba içmek için uyandırmak istedi. Yaşlı adam oğlunun çağrısına cevap vermeyince Uygar Kadir, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. Olay yerine ambulans ve İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Ali Kadir'in aracın içinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay, halk sağlığı doktoruna haber verildi. Olay yerine giden halk sağlığı doktoru yaşlı adamın ölümünde şüpheli bir durum olmadığını belirterek, doğal ölüm olarak değerlendirdi. Ali Kadir'in cansız bedeni Rize'ye geri götürülmek için Samsun Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü aracına nakledildi. Uygar Kadir babasının ölümüyle büyük üzüntü yaşadı.

Ali Kadir'in 2 çocuk babası ve Çaykur'dan emekli olduğu öğrenildi. - SAMSUN