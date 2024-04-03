Rize Hemşin\'deki Anız Yangını Kontrol Altına Alındı

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Rize'nin Hemşin ilçesinde çıkan anız yangını kontrol altına alındı.

Yangın, Hemşin ilçesi Akyamaç köyünde 2 Nisan Salı günü saat 11.00 sularında çıktı. Alınan bilgiye göre, Akyamaç köyünde yaşayan vatandaşlar yerleşim yerine uzak olan ormanlık arazide dumanların yükseldiğini fark etti. Bu durumun üzerine vatandaşlar yangınla ilgili 112 acil çağrı servisine ihbarda bulundu. İhbarın ardından olay yerine 24 personel ile müdahale edildi. Çıkan örtü yangını söndürülerek güvenli hat ile çevrelendi. Yangının söndürülmesinin ardından örtü tabakasından çıkan duman ve havanın kararmış olması nedeniyle alev görüntüsü oluşturmasıyla vatandaşları tedirgin etti. Vatandaşların sosyal medya hesaplarından yangının devam ettiği ile ilgili paylaşımlar yapması üzerine Hemşin Kaymakamlığı da bir açıklama yaptı.

"Hemşehrilerimizin endişelenmesine gerek yoktur"

Kaymakamlık tarafından yapılan açıklamada, "Yangının etrafı güvenli hat ile çevrelenmiş olup tehlike arz etmemektedir. Yangın alanına ulaşımın olmaması, arazinin çok eğimli olması ve örtü yoğunluğunun fazla olması nedeniyle içeride kalan örtü tabakası kısmen duman ve havanın kararmış olmasıyla alev görüntüsü oluşturmaktadır. Ekipler gece boyunca müdahale ve takibe devam etmektedir. Hemşehrilerimizin endişelenmesine gerek yoktur, durum kontrol altındadır" ifadelerine yer verildi. - RİZE