Rize İkizdere'de araç uçuruma yuvarlandı, yaralılar kurtarıldı - Son Dakika
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Rize İkizdere'de araç uçuruma yuvarlandı, yaralılar kurtarıldı

Rize'nin İkizdere ilçesinde meydana gelen kazada bir araç uçuruma yuvarlandı. İDAK ve AFAD ekipleri tarafından kurtarılan yaralılar, hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

06.07.2024 23:38
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Rize'nin İkizdere ilçesinde bir araç uçuruma yuvarlandı. Kazada yaralanan iki kişi İkizdere Arama Kurtarma (İDAK) ve AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaza, İkizdere ilçesi Sivrikaya köyü, Haziye Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, plakası öğrenilemeyen aracın sürücüsü H.K., seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. Yaklaşık 300 metre yuvarlanan araç ağaçlara takılarak durabildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 acil çağrı servisine bildirdi. İhbarın üzerine olay yerine AFAD, İDAK, Jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler araçta bulunan sürücü H.K. ve B.K.'yi araçtan dışarıya çıkarttı. AFAD ve İDAK ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu yaralılar yola çıkartıldı. Yaralılara olay yerindeki ilk müdahalesinin yapılmasının ardından ambulanslar ile çevredeki hastanelere sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - RİZE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Rize İkizdere'de araç uçuruma yuvarlandı, yaralılar kurtarıldı - Son Dakika

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