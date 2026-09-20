Rize Pazar\'da heyelanda evde mahsur kalan 6 kişilik aile pencereden kurtarıldı

Rize'nin Pazar ilçesinde heyelan nedeniyle içi balçıkla dolup çatısı kayarak kullanılamaz hale gelen iki katlı evde mahsur kalan 6 kişilik aile, yakınlarının yardımıyla pencereden kurtarıldı.

Rize genelinde geçtiğimiz akşam saatlerinde başlayan şiddetli sağanak yağış; sel, su baskını ve heyelanlara yol açtı. Yağışın en çok etkilediği noktalardan olan İyidere ve Pazar ilçe merkezleri balçıkla kaplanırken, her iki ilçeye giriş ve çıkışlar geçici olarak durma noktasına geldi. Pazar ilçesine bağlı İkiztepe Mahallesi'nde yağış nedeniyle yamaçtan kopan toprak kütlesi, iki katlı bir konuta çarptı. Çarpmanın şiddetiyle binanın çatısı kayarken, evin içi çamur ve balçıkla doldu. Yapının içerisinde bulunduğu çay arazisinde yarıcı olarak çalışan Nihat ve Derya Dağdelen çifti ile 4 çocuğunun kaldığı Pank ailesine ait ev tamamen kullanılmaz hale geldi.

Mahsur kalan 6 kişilik aile pencereden kurtarıldı

Uykudayken gelen sesler üzerine pencereden dışarı bakan Dağdelen çifti, yoldan toprak aktığını gördü. Tehlikenin boyutunu fark ederek yardım çağrısında bulunan çiftin imdadına Derya Dağdelen'in anne ve babası ulaştı. Aile bireyleri, içeri dolan balçık nedeniyle kapısı açılamayan evin penceresinden önce 4 çocuğu, ardından anne ve babayı dışarı çıkardı. Mahalle muhtarının koordinasyonunda bölgeye sevk edilen ekiplerin müdahalesiyle Dağdelen ailesi güvenli bölgeye sevk edildi.

Olay anında ailesiyle birlikte evde olan Nihat Dağdelen, evden çıkabilmek için kayınpederi ve kayınvalidesinin kendilerinin yardıma geldiğini kaydederek, "Evde eşim ve çocuklarımla birlikte altı kişiydik. O akşam uyuyorduk, bir gürültü duyduk. Ama heyelan olduğunu bilmiyorduk. Ondan sonra dışarı çıktık, eşim dışarıdan baktı. Baktık çatı göçmüş. Bağırdık çağırdık ama biz iki üç saat kaldık evde tabii ki bu şekil. Ondan sonra kayınpederim geldi, bizi camdan çıkardı. Heyelan olduğunu bilmiyorduk, buraya arabanın yanına çıktık, heyelan olduğunu öyle öğrendik yani. Korktuk ya, oradan enkazın altından çıkamazdık da, ölürdük de yani. Kimse de bulamazdı bizi burada" dedi.

Ev sahibi Günay Pank ise haberi aldığı sırada Bursa'da olduğunu ve evde oturan aile için endişelendiğini kaydederek, "O gece büyük bir felaket yaşandı. Tabii çok büyük bir yağmur yağdı. Evde aile oturuyordu. Orada mahsur kaldılar. Gece yarısı polis ekipleri, belediye ekipleri, AFAD ekiplerini aradık. Ben burada değildim, Bursa'daydık, telefonla koordine ederek, burada ev içerisinde, panik halinde çocuklu aile vardı. Buradan çıkarttık. Çok şükür ölüm yok. Herhangi bir vefat yaşamadık ama ev tamamen yıkılmış durumda. Çok büyük bir afet yaşadık yani kısacası" dedi.

Çocukluklarının geçtiği evi bu halde görünce üzüldüğünü sözlerine ekleyen Pank, "Çocukluğumuzun geçtiği, 100 yıllık 150 yıllık bir ev burası. Bu mahalle böyle eski bir mahalle, kadim bir mahalle. Herkesin bir yaşadığı bi ev. Şu anda hiç kimse tabii yaşayamaz, bu yıkık bir bölge. Bu bölge çok yağış alan bir bölge, alışığız deyim yerindeyse. Yine o yağışlardan biriydi diye düşündük. Fakat öyle olmadı. Bu sefer çok şiddetli gök gürültüsü. Yaşayanlar biliyor tabii, siz de biliyorsunuz. Çok şiddetli yağdı ve o şekilde koptu her yer. Burada yaşayan, yaşanan bir ev burası. Çay tarımının yapıldığı, halihazırda yaşanan bir yer. Çok üzülüyoruz yani çok, çok kötü bir şey yaşadık" ifadelerini kullandı.