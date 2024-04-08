Rize'ye uyuşturucu madde getirmeye çalışan 2 şahıs çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Rize İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan ve Rize'ye uyuşturucu madde getireceği tespit edilen şahıslar yakalandı. Yakalanan T.T. ve H.K. isimli şahısların üstünde yapılan aramada toplam ağırlığı 88,3 gram olan bonzai maddesi ve 1 adet ruhsatsız yivsiz av tüfeği ile tüfeğe ait 59 adet fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan iki şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - RİZE
Son Dakika › 3.Sayfa › Rize'ye uyuşturucu madde getirmeye çalışan 2 şahıs tutuklandı - Son Dakika
Van'ın Çatak Kaymakamı Sercan Sakarya, Türk Polis Teşkilatı'nın 179. Kuruluş Yıl dönümü dolayısıyla Çatak İlçe Emniyet Amir Vekili Ünal Tanış ve beraberindeki personeli kabul etti. Sakarya, emniyet personelinin haftasını kutlayarak, şehitleri rahmetle andı ve vatandaşların huzur ve güvenliği için çalışan emniyet mensuplarına sağlıklı bir yaşam ve başarı diledi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil taklalar atarak yağmur suyu kanalına düştü. Kazada sürücü Mehmet Halit Süsli ve araçtaki yolcular Kadir Süsli, Haydar Can ve Emre Bargın yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ekipler tarafından kurtarılarak İnegöl Devlet Hastanesine götürüldü. Jandarma komutanlığı kazayla ilgili tahkikat başlattı.
Bursa'da bir apartman dairesinde yaşayan 11 kaçak göçmen, gürültü yaptıkları yönündeki ihbar üzerine olay yerine gelen polis tarafından yakalandı. İnegöl ilçesindeki bir apartmanda kalan kaçak göçmenler, sınır dışı edilmek üzere il göç idaresine teslim edilecek.
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 7 yaşlarındaki bir çocuk bahçede oyun oynarken su kuyusuna düştü. Ağır yaralanan çocuk, yaklaşık 20 dakikalık bir çalışma sonrası kuyudan çıkarıldı. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde oynadığı sanal kumarda yüklü miktarda para kaybeden bir adam, bunalıma girerek kafasına dayadığı silahla sokak ortasında intihar etti. Limonata üreticisi olan adamın kız arkadaşına da bir mektup bıraktığı belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde bulunan Atatürk Caddesi'nde, yolun karşısına geçmeye çalışan iki yayaya motosiklet çarptı. Kazada yayalar yaralandı ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalelerinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Trafik polisleri ise kaza nedeniyle sıkışan trafiği düzenledi. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?