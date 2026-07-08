Rohingya Kampında Toprak Kayması: 8 Çocuk Hayatını Kaybetti

Bangladeş'te etkili olan muson yağışları nedeniyle Rohingya mülteci kampında yaşanan toprak kaymasında 8 çocuğun hayatını kaybettiği açıklandı.

Bangladeş'te muson yağışları nedeniyle Rohingya mülteci kampında toprak kayması meydana geldi. Yetkililer, toprak kayması nedeniyle bir okulun yıkılması sonucu 8 çocuğun hayatını kaybettiğini 5 kişinin de yaralandığını açıkladı. Arama kurtarma ekiplerinin okulun enkazından 13 öğrencinin çıkarıldığını ancak 8'inin daha sonra hayatını kaybettiğini bildiren yetkililer, diğerlerinin ise hastanede tedavi edildiğini aktardı.

Şiddetli yağışların heyelan tehlikesini artırması nedeniyle aileler yüksek riskli bölgelerden tahliye ediliyor. Bangladeş Meteoroloji Dairesi'nden yapılan açıklamada, önümüzdeki günlerde şiddetli yağış beklendiğini bildirerek heyelan ve ani sel baskınlarına karşı uyarı yapıldı. - DAKKA