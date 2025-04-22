Rönesans Rezidans Davasında Anne Adalet İstedi - Son Dakika
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Rönesans Rezidans Davasında Anne Adalet İstedi

Rönesans Rezidans'ta 3 evladını kaybeden Meryem Bıyıksız, adalet arayışı içinde olduğunu belirtti.

22.04.2025 20:58
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3 evladını Rönesans Rezidans'ta kaybeden gözü yaşlı anne adalet istedi

Anne Meryem Bıyıksız: "Deprem olursa bile ilk sığınacağınız bina bu bina dediler ama ilk yıkılan bina da burası oldu"

Rönesans Rezidans ile ilgili davanın 5'inci duruşması görüldü

HATAY - Hatay'da 6 Şubat depremlerinde yüzlerce kişiye mezar olan Rönesans Rezidans ile ilgili davanın 5'inci duruşması görüldü. Sanıkların tutukluluklarının devamına karar veren mahkeme davayı 11 Temmuz'a ertelerken, Rönesans Rezidans'ta 3 evladını kaybeden anne Meryem Bıyıksız, "Deprem olursa bile ilk sığınacağınız bina bu bina dediler ama ilk yıkılan bina da burası oldu" dedi.

Antakya ilçesindeki 250 daireden oluşan Rönesans Rezidans 6 Şubat depremlerinde yerle bir olmuş ve resmi kayıtlara göre 269 kişi hayatını kaybettiği belirlenmişti. Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Soruşturma Bürosu tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde Hatay 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın 5'inci duruşması görüldü. Duruşmaya rezidansın tutuklu müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun, tutuklu yapı denetim şirketi yetkilisi Mehmet Haşim Eraslan, tutuklu yapı denetim şirketi yetkilisi Bülent Sekiçoğlu SEGBİS üzerinden katılırken, tutuksuz yargılanan kontrol elemanı Önder Artun ile proje müdürü İ.D. salonda hazır bulundu. Tutuksuz olarak yargılanan yapı denetim şirketi yetkilisi Ayhan Karan ise SEGBİS üzerinden katıldı. Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan 22 yıl 6'şar ay hapis talebiyle yargılanan sanıklar ve müvekkilleri duruşmada savunma yaptı. Duruşmaya Rönesans Rezidans'ta yakınlarını kaybeden vatandaşlar da katıldı.

Tutuklu müteahhit Mehmet Yaşar Coşkun savunmasında sağlık sorunlarını öne sürerek, "Üzerime atılı olan suç malzeme ve kalite yetersizliğidir. Tutuksuz olarak yargılanmak istiyorum, gerekse adli kontrol şartıyla yargılanmak istiyorum" dedi. Tutuklu yapı denetim şirketi yetkilisi Bülent Sekiçoğlu da, "Kusurum söz konusu değildir. Ben kontrol yaptım herhangi bir kusurum kusurum yok. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi talep ediyorum. Projede denetçiydim, hiçbir şekilde binanın yapım aşamalarında görev almadım" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, Isparta Üniversitesi'nden bilirkişi raporunun beklenmesi için duruşmayı 11 Temmuz'a erteledi.

Rönesans Rezidans enkazında evlatları 22 yaşındaki Mehmet Ali, 23 yaşındaki Furkan ve 28 yaşındaki Aylin'i kaybeden anne Meryem Bıyıksız, "Rönesans Rezidans'ta 3 evladımı kaybettim. 2 oğlum, 1 kızım enkazda can verdi. Mahkemede 7-8 saat diyalogları dinliyoruz. Avukatları gelip her şeyin düzgün yapıldığını anlatıyorlar. Her şeyi düzgün yapsalardı neden yüzlerce insan öldü? Neden bütün anneler ağlıyor, neden bütün kardeşler ağlıyor, neden bu sorularımıza cevap veremiyorlar? 10 şiddetindeki depreme dayanıklı olarak yapmışlardı bu binayı öyle söylüyorlardı, neden 7 büyüklüğündeki depremde yıkıldı? Bütün bu sorularımıza cevap veremiyorlar. İnsanlara bu evleri 'Cennetten bir köşe' diye sattılar, herkese güvenli olduğunu söylediler. 'Deprem olursa bile ilk sığınacağınız bina bu bina' dediler ama ilk yıkılan bina da burası oldu. Sonuna kadar şikayetçiyiz" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Rönesans Rezidans Davasında Anne Adalet İstedi - Son Dakika

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