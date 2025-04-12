RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'da Flash TV iddialarına yanıt: Herhangi bir izin verilmemiştir - Son Dakika
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RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'da Flash TV iddialarına yanıt: Herhangi bir izin verilmemiştir

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin\'da Flash TV iddialarına yanıt: Herhangi bir izin verilmemiştir

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Flash TV iddialarına verdiği yanıtta ''Erkan Kork'un hisse devrine ilişkin bildirimi RTÜK'e ulaştıktan sonra 'Flash Haber' logolu yayın kuruluşuna dair hiçbir iş veya işlem Üst Kurul tarafından onaylanmamış, (logo değişikliği, HD yayın talebi, kablo yayın talebi vb.) herhangi bir izin verilmemiştir'' dedi.

12.04.2025 20:43
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RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, " Erkan Kork'un hisse devrine ilişkin bildirimi RTÜK'e ulaştıktan sonra 'Flash Haber' logolu yayın kuruluşuna dair hiçbir iş veya işlem Üst Kurul tarafından onaylanmamış herhangi bir izin verilmemiştir" açıklamasında bulundu.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturması kapsamında tutuklanan Erkan Kork'un sahibi olduğu iddia edilen ve Flash Haber TV logosuyla yayın yapan kuruluşa ilişkin olarak RTÜK'e yöneltilen iddialara yanıt verdi.

"HERHANGİ BİR İZİN VERİLMEMİŞTİR"

İddiaların asılsız olduğunu belirten Şahin, "Mer'i mevzuata göre RTÜK'ün, yayıncı kuruluşların hisse devrini ya da satışını engelleme yetkisi bulunmamaktadır. Bu tür işlemlerde, yayıncıların RTÜK'e en geç 30 gün içinde bildirimde bulunması yeterlidir. Bildirim yapıldıktan sonra RTÜK süreçleri başlar. Erkan Kork'un hisse devrine ilişkin bildirimi RTÜK'e ulaştıktan sonra 'Flash Haber' logolu yayın kuruluşuna dair hiçbir iş veya işlem Üst Kurul tarafından onaylanmamış, (logo değişikliği, HD yayın talebi, kablo yayın talebi vb.) herhangi bir izin verilmemiştir" dedi.

"İDDİALAR ASILSIZ"

Şahin ayrıca "Yayıncı kuruluşların kendi içindeki ticari faaliyetlerinin RTÜK'ün bilgisi ve onayı dahilinde gerçekleştiği yönündeki iddialar, hem yasal gerçeklikten uzak hem de kamuoyunu yanıltmaya yönelik bir algı operasyonudur. Söz konusu yayın kuruluşu, yürütülen adli süreç sonucunda TMSF'ye devredilmiş olup, RTÜK süreci tüm boyutlarıyla yakından takip etmektedir. RTÜK'e yönelik asılsız iddialarla kamuoyunu yanıltmaya çalışan bu girişimlere karşı sessiz kalınmayacak; kamuoyunu doğru bilgilendirme sorumluluğumuz aynı kararlılıkla sürdürülecektir" ifadelerini kullandı.

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Son Dakika 3.Sayfa RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'da Flash TV iddialarına yanıt: Herhangi bir izin verilmemiştir - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • 1982yef1218:
    seni o koltuğa oturtanında seninde hepinizden artık ?????? 0 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'da Flash TV iddialarına yanıt: Herhangi bir izin verilmemiştir - Son Dakika
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