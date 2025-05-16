RTÜK'ten İHA Ekiplerine Geçmiş Olsun Mesajı - Son Dakika
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RTÜK'ten İHA Ekiplerine Geçmiş Olsun Mesajı

RTÜK\'ten İHA Ekiplerine Geçmiş Olsun Mesajı

RTÜK Başkanı, İzmir'de saldırıya uğrayan İHA ekibine destek verdi; basın özgürlüğünü savundu.

16.05.2025 11:30
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, İzmir'de görevi başındayken saldırıya uğrayan İhlas Haber Ajansı (İHA) Muhabiri Ali İhsan Çiftçi ve Kameramanı Abdurrahman Derici'ye geçmiş olsun dileklerini iletti.

İzmir'de gerçekleşecek Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) miting hazırlıklarında meydana gelen kazanın takibi için olay yerine giden İHA Muhabiri Ali İhsan Çiftçi ve Kameraman Abdurrahman Derici, miting bölgesinde bulunan 15-20 kişilik bir grubun saldırısına uğradı. Saldırının ardından olaya ilişkin RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Şahin açıklamasında, başlarından ve vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan İHA ekibine geçmiş olsun dileklerini iletti.

"Bu saldırı toplumun haber alma hakkına yöneltilmiş bir saldırıdır"

RTÜK Başkanı Şahin, saldırıya uğrayan İHA ekibine ve tüm İHA ailesine geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Bu saldırı yalnızca iki basın mensubuna değil, toplumun haber alma hakkına, ifade özgürlüğüne ve demokrasimize yöneltilmiş bir saldırıdır. Bu süreçte yalnız olmadıklarını, RTÜK olarak her koşulda yanlarında olduğumuzu özellikle ifade ediyorum. Mesleğini icra eden medya mensuplarına karşı gösterilen bu tahammülsüzlük, organize ve bilinçli bir saldırganlığın göstergesidir" ifadelerini kullandı.

"Basın özgürlüğünün yanında, şiddetin karşısında kararlılıkla durmaya devam edeceğiz"

RTÜK Başkanı Şahin paylaşımında, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) miting hazırlıklarında meydana gelen kazanın görüntülenmesi esnasında yaşanan bu olayın son dönemde sıkça rastlanan benzer saldırıların devamı niteliğinde olduğunu belirterek şu ifadelere yer verdi:

"Siyasi parti yöneticilerini ve tüm kamuoyunu, bu tür taşkınlıklara karşı açık bir tutum almaya çağırıyorum. Üst Kurul olarak medyanın ayrıştırılmasına, baskılanmasına, yıldırılmasına yönelik hiçbir eylemi tasvip etmiyor; özgür, tarafsız ve güvenli bir medya düzeni için mücadelemizi taviz vermeden sürdürüyoruz. Basın özgürlüğünün yanında, şiddetin karşısında kararlılıkla durmaya devam edeceğiz." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa RTÜK'ten İHA Ekiplerine Geçmiş Olsun Mesajı - Son Dakika

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