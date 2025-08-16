Ruhsatsız Güzellik Merkezi ve Masaj Salonu Mühürlendi - Son Dakika
Ruhsatsız Güzellik Merkezi ve Masaj Salonu Mühürlendi

Ruhsatsız Güzellik Merkezi ve Masaj Salonu Mühürlendi
16.08.2025 14:39  Güncelleme: 14:41
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde zabıta ekipleri, ruhsatsız faaliyet gösteren bir güzellik merkezi ve masaj salonunu kapatarak mühürledi. Belediye Başkanı Hallaç, ruhsat dışı işletmelere karşı denetimlerin süreceğini açıkladı.

Adıyaman'ın Kahta ilçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ruhsatsız faaliyet gösteren bir güzellik merkezi ve masaj salonunu kapatarak mühürledi.

Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçesi Yavuz Selim Mahallesi Hastane Caddesinde ruhsatsız faaliyet gösteren bir güzellik merkezi ve masaj salonu zabıta ekiplerince tespit edildi. Belediye kararıyla söz konusu işletme süresiz olarak faaliyetten men edilerek mühürlendi.

Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, ilçe genelinde ruhsat dışı faaliyetlere karşı kararlı bir şekilde mücadele ettiklerini belirtti.

Başkan Hallaç, "Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz denetimlerini kesintisiz şekilde sürdürmektedir. Kahta halkının sağlığı ve güvenliği bizim önceliğimizdir. Denetimlerimiz aralıksız devam edecektir" diye konuştu. - ADIYAMAN

