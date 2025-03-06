Rus Ajan 15 Yıl Hapis Cezası Aldı

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Rusya'da donanmada görevli Dmitry Levin, Ukrayna'ya ajanlık yaptığı gerekçesiyle 15 yıllık hapis cezasına çarptırıldı.

Rusya'da Dmitry Levin adlı Rus vatandaşı Ukrayna'ya ajanlık yaptığı gerekçesiyle askeri mahkemede hakim karşısına çıktı. Mahkeme, donanmada görevli Levin'e 15 yıllık hapis cezası verdi. Rusya Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Levin'in vatana ihanet ve bir terör örgütünün parçası olmaktan suçlu bulunduğu kaydedildi. Açıklamada, "İdarecilerinden aldığı talimatlar doğrultusunda Novorossiysk'un Tsemes Körfezi'ndeki Rus donanmasına ait gemilerinin yanı sıra askeri birliklerin ve hava üslerinin yerlerini ve bunların korunma yöntemleri gibi bilgileri toplayarak, bu bilgileri Ukrayna özel kuvvetler temsilcilerine aktardı" denildi.

Başsavcılık açıklamasında, bir başka davada ise 56 yaşındaki Natalia Shulga'ya, Haziran 2024'te Enerhodar'da bir elektrik hattını patlattığı gerekçesiyle 15 yıl hapis cezası verildiği aktarıldı.

Ukrayna saldırılarında hedef alınan Novorossiysk, üssü ile birlikte Karadeniz'in önemli limanlarından biri konumunda. - MOSKOVA