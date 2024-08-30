Rus Güçleri Ukrayna'nın Sumi Kentinde Fabrikaya Saldırdı: 2 Ölü, 13 Yaralı - Son Dakika
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Rus Güçleri Ukrayna'nın Sumi Kentinde Fabrikaya Saldırdı: 2 Ölü, 13 Yaralı

Rus güçleri Ukrayna'nın Sumi kentinde bulunan bir fabrikaya saldırdı. Saldırıda 2 kişi hayatını kaybederken, 13 kişi yaralandı. Yangının hava kirliliğine yol açması nedeniyle bölge sakinlerine dışarı çıkmamaları ve pencereleri kapatmaları çağrısı yapıldı. Ayrıca Ukrayna Hava Kuvvetleri, Rusya'ya ait 18 insansız hava aracından 12'sini düşürdüğünü açıkladı.

30.08.2024 19:02
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Rus güçlerinin Ukrayna'nın kuzeyindeki Sumi kentinde bir fabrikaya düzenlediği saldırıda 2 kişi hayatını kaybederken, 13 kişi yaralandı.

Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmalar yoğunlaşarak devam ediyor. Rus güçleri gece saatlerinde Ukrayna'nın kuzeyindeki Sumi kentinde bulunan bir fabrikayı hedef aldı. Saldırıda 2 kişi hayatını kaybederken, 13 kişi de yaralandı. Yetkililer saldırının ardından çıkan yangının hava kirliliğine yol açması nedeniyle bölge sakinlerine dışarı çıkmamaları ve pencereleri kapatmaları çağrısında bulundu.

Öte yandan, Ukrayna Hava Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, gece boyunca Rusya'ya ait 18 insansız hava aracından 12'sinin düşürüldüğü bildirildi. Ukrayna topraklarına ise 4 insansız hava aracının düştüğü aktarıldı. Rusya'nın saldırısı sırasında İskender-M füzesi de kullandığı aktarıldı. - KİEV

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Rus Güçleri Ukrayna'nın Sumi Kentinde Fabrikaya Saldırdı: 2 Ölü, 13 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rus Güçleri Ukrayna'nın Sumi Kentinde Fabrikaya Saldırdı: 2 Ölü, 13 Yaralı - Son Dakika
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