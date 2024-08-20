Rus Güçleri Ukrayna'da Sanayi ve Enerji Tesislerini Hedef Aldı

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Rus güçleri, Ukrayna'nın batısındaki sanayi tesisi ile kuzeyindeki enerji tesisini hedef aldı. Kuzeydeki saldırıda 72 yerleşim yeri ile 18 bin 500'den fazla tüketici elektriksiz kaldı.

Rusya Ukrayna'da altyapı ve sanayi tesislerini hedef almaya devam ediyor. Rus güçleri, Ukrayna'nın batısındaki Ternopil bölgesinde bulunan sanayi tesisine gece saatlerinde düzenlediği saldırıda yakıt deposunu hedef aldı. Ukrayna Devlet Acil Servisi tarafından yapılan açıklamada, saldırının ardından çıkan yangının 90'dan fazla acil durum çalışanı ve 21 yangın ekipmanı ile 2 itfaiye aracının müdahalesiyle kontrol altına alındığı belirtildi. Ternopil yetkilileri, alevlerin yol açtığı siyah dumanlar nedeniyle bölge sakinlerine "dışarı çıkmayın" çağrısı yaptı.

Sumi'de 18 bin 500'den fazla tüketici elektriksiz kaldı

Ukraynalı yetkililer, Rus güçlerinin gece saatlerinde ülkenin kuzeyindeki enerji santralini de vurduğunu bildirdi. Sumi yetkilileri, saldırının ardından tesiste büyük bir yangın çıktığını belirtirken, 72 yerleşim yeri ile 18 bin 500'den fazla tüketicinin elektrik kesintilerine maruz kaldığını aktardı.

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanı, Ukrayna güçlerinin üç balistik füzeyi ve ülke genelinde 9 bölgeye yapılan saldırıda fırlatılan 26 insansız hava aracından 25'ini düşürdüğünü söyledi. - KİEV