Rus Ordusu Kiev\'e Füzeyle Saldırdı, 13 Kişi Yaralandı

Rus ordusu, 44 gün aradan sonra Ukrayna'nın başkenti Kiev'e füzeyle saldırı gerçekleştirdi, 13 kişi yaralandı.
Rusya, Ukrayna'ya saldırılarını sürdürüyor. Kiev Askeri İdaresi Başkanı Sergey Popko yaptığı açıklamada, Rus ordusunun 44 günlük aradan sonra Ukrayna'nın başkenti Kiev'e füze saldırısı gerçekleştirdiğini duyurdu. Rusya'nın saldırıda balistik füze ve seyir füzeleri ile stratejik bombardıman uçakları kullandığını, füzelerin farklı yönlerden şehri hedef aldığını aktaran Popko, 13 kişinin yaralandığını belirtti.
"31 Rus füzesinin tamamı düşürüldü"
Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanı Mykola Oleshchuk ise şehri hedef alan bir İskender ve bir Kinzhal balistik füze ile 29 seyir füzesinin tamamının düşrüldüğünü açıkladı. Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko ise düşürülen füze parçalarının konutlara, sanayi sitesine ve bir anaokuluna isabet ettiğini söyledi. Bazı noktalarda yangın çıkarken park halindeki çok sayıda araç da kullanılamaz hale geldi. - KİEV
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