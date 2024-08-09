Rus Ordusu Ukrayna\'daki Süpermarkete Saldırdı: 10 Ölü, 35 Yaralı

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Rus ordusunun Ukrayna'nın Kostiantynivka şehrindeki bir süpermarkete gerçekleştirdiği saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi yaralandı.

Rusya-Ukrayna savaşı Şubat 2022'den bu yana sürüyor. Rusya ordusu, Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde bulunan Kostiantynivka şehrindeki bir süpermarketi hedef aldı. Saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi yaralandı. Ayrıca 4 ev, 9 iş yeri, bir postane ve 12 araba hasar gördü. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy yaptığı açıklamada, "Rusya bu terörden sorumlu tutulacak. Dünyanın Ukrayna'nın yanında durmaya devam etmesini, savunmamızı desteklemesini ve halkımızın hayatlarını kurtarmasını sağlamak için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı. - KİEV