Rus ruleti oynarken kendini vuran turist, feci şekilde can verdi - Son Dakika
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Rus ruleti oynarken kendini vuran turist, feci şekilde can verdi

Rus ruleti oynarken kendini vuran turist, feci şekilde can verdi

Tayland'ın popüler tatil bölgesi Pattaya'da bulunan bir İngiliz turist, uyuşturucu etkisi altında Rus Ruleti oynayarak kendini vurdu. Olay, turistin kaldığı otel odasında gerçekleşti. Arkadaşının ifadesine göre, turist uyuşturucu etkisi altında bu tehlikeli oyunu oynamayı teklif etmiş, ancak arkadaşı reddetmişti. Oyun sırasında silah patlamış ve turist ağır yaralanmıştır.

09.04.2025 16:38
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Tayland'ın ünlü tatil bölgesi Pattaya'da 30 yaşındaki bir İngiliz turist, uyuşturucu kullandıktan sonra oynadığı Rus Ruleti sırasında kendini vurdu. Olay, turistin kaldığı otel odasında meydana geldi.

Olay yerinde bulunan turistin arkadaşının anlattıklarına göre, genç adam çeşitli uyuşturucuların etkisi altındayken Rus Ruleti oynamayı teklif etti. Arkadaşı bu tehlikeli oyunu reddederek yatağına çekildi. Kısa bir süre sonra önce boş bir tetiğin çekilme sesini, ardından da silahın patladığını duydu.

Arkadaşı: "Odamdan fırladığımda onu kanlar içinde yerde yatarken buldum. Hemen bağırarak güvenlik görevlisinden yardım istedim" dedi.

Rus Ruleti, tabancaya tek bir mermi koyup namluyu döndürdükten sonra silahı başa dayayarak tetiği çekmeyi içeren tehlikeli bir şans oyunudur. İngiliz turist ilk denemesinde şanslıydı ve silah ateş almadı. Ancak ikinci denemesinde mermi başına isabet etti.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı turisti hemen yakındaki bir hastaneye kaldırdı. Turistin durumunun halen kritik olduğu belirtiliyor.

Pattaya Polis Karakolu'ndan Yüzbaşı Pansan Klongsit, "Otel odasında esrar, gülme gazı tüpü, kullanılmış balonlar ile birlikte bir tabanca ve boş mermi kovanı bulduk. Chonburi adli polis ekibiyle birlikte delilleri topluyoruz" açıklamasını yaptı.

Polis, olayın tam olarak nasıl gerçekleştiğini öğrenmek için turistin bilincini yeniden kazanmasını bekliyor. Ayrıca ateşli silahın nasıl temin edildiği de araştırılıyor.

İngiliz Dışişleri Bakanlığı sözcüsü konuyla ilgili: "Tayland'da hastaneye kaldırılan vatandaşımıza destek veriyoruz ve yerel makamlarla iletişim halindeyiz" dedi.

Pattaya, Tayland'ın eğlence ve gece hayatıyla ünlü bir tatil bölgesi olarak biliniyor. Bu bölgede uyuşturucu etkisi altındaki turistlerin karıştığı olaylar sıkça yaşanıyor. Geçtiğimiz Aralık ayında da 55 yaşında bir kadın turist, uyuşturucu etkisindeyken yarattığı rahatsızlık nedeniyle tutuklanmıştı.

Rus ruleti oynarken kendini vuran turist, feci şekilde can verdi
Rus ruleti oynarken kendini vuran turist, feci şekilde can verdi
Rus ruleti oynarken kendini vuran turist, feci şekilde can verdi
Rus ruleti oynarken kendini vuran turist, feci şekilde can verdi
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3-sayfa, Tayland, Turizm, Dünya, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Rus ruleti oynarken kendini vuran turist, feci şekilde can verdi - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • gezginler:
    Akıl olmayınca mantık ne yapsın 8 0 Yanıtla
  • poyraz can:
    ebedi cehenneme 0 0 Yanıtla
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