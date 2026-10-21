Rus Su-30SM uçağı Kaliningrad'da eğitim uçuşunda düştü, 2 pilot sağ kurtuldu

Rus Su-30SM uçağı Kaliningrad'da eğitim uçuşunda düştü, 2 pilot sağ kurtulduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Rusya'nın Kaliningrad Bölgesi'ndeki Chernyakhovsk'ta eğitim uçuşunda Su-30SM savaş uçağı düştü. Savunma Bakanlığı, fırlatma koltuğuyla ayrılan 2 pilotun hayati tehlikesi olmadığını bildirdi; Rus basınına göre yaralanan pilotlar hastanede tedavi altında.
Rusya'da eğitim uçuşu sırasında Su-30SM tipi savaş uçağı düştü. Uçaktaki 2 pilot kendini fırlatarak kazadan sağ kurtuldu.
Rusya'nın Kaliningrad Bölgesi'ndeki Chernyakhovsk'ta Su-30SM tipi savaş uçağı düştü. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Mürettebat fırlatma koltuğunu kullanarak uçaktan ayrıldı, pilotların hayati tehlikesi bulunmuyor. Uçak ıssız bir alana düştü ve uçuş mühimmatsız gerçekleştiriliyordu" denildi.
Rus basınında yer alan haberlerde, 2 pilotun fırlatma sonrası yaralandığı ve hastanede tedavi altına alındığı aktarıldı. Uçağın neden düştüğü henüz bilinmiyor.
Kaynak: İHA
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