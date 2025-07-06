Rusya, 120 Ukrayna Dronunu Düşürdü!

Rusya Savunma Bakanlığı, hava savunma sistemlerinin gece boyunca 120 Ukrayna dronunu düşürdüğünü ve herhangi bir hasar meydana gelmediğini bildirdi.

Rusya ile Ukrayna arasındaki saldırılar 3 yılı aşkın süredir karşılıklı devam ediyor. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin gece boyunca 120 Ukrayna dronunu düşürdüğü ve herhangi bir hasar meydana gelmediği bildirildi. Açıklamada, dronların Ukrayna sınırına yakın Bryansk, Kursk, Belgorod ve Oryol bölgelerinde düşürüldüğü aktarıldı. - MOSKOVA