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Rusya'nın Şahti kentindeki polyester fabrikasında patlama: 9 işçi yaralandı - Son Dakika
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Rusya'nın Şahti kentindeki polyester fabrikasında patlama: 9 işçi yaralandı

Rusya'nın Rostov bölgesinde bulunan Şahti kentindeki bir polyester fabrikasında meydana gelen patlamada 9 işçi yaralandı. Patlama sonucunda yangın çıktı ve olay yerine acil durum ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Patlama ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Rusya\'nın Şahti kentindeki polyester fabrikasında patlama: 9 işçi yaralandı
17.01.2024 - 14:51,
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Rusya'nın Şahti kentindeki bir polyester fabrikada meydana gelen patlamada 9 işçi yaralandı. Patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Rusya'nın Rostov bölgesinde bulunan Şahti kentindeki bir polyester fabrikasında patlama meydana geldi. Patlamanın ardından fabrikada yangın çıktı. Olay yerine Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'na bağlı 58 personel ve 17 itfaiye ekibi sevk edildi. Fabrikada çalışan çok sayıda işçi kendisini dışarı atarken, itfaiye ekipleri yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü. Bakanlıktan yapılan açıklamada, patlama sırasında 9 işçinin yaralandığı, 3'ünün vücudunda yanıklar oluştuğu aktarıldı.

Rusya Soruşturma Komitesi, olayla ilgili soruşturma başlatırken, patlama sırasında fabrikada kaç işçinin bulunduğu konusunda bilgi verilmedi.

Rus medyasına göre Rostov'a bağlı Şahti kentinde geçtiğimiz Haziran ayında açılan polyester fabrikası için 5 milyar rublenin (60 milyon dolar) civarında bir yatırım yapıldığı öğrenildi. - MOSKOVA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Rusya'nın Şahti kentindeki polyester fabrikasında patlama: 9 işçi yaralandı - Son Dakika


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