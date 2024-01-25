Rusya\'da düşen askeri nakliye uçağı Ukrayna tarafından füzeyle vuruldu

Rusya Soruşturma Komitesinden, Rusya'da düşen askeri nakliye uçağı ile ilgili devam eden soruşturmayla ilgili yapılan açıklamada, "Ukraynalı esirleri taşıyan uçak, Ukrayna tarafından füzeyle vuruldu" denildi.

Rusya'da dün düşen ve 65'i Ukraynalı esir asker olmak üzere 74 kişinin öldüğü İL-76 askeri nakliye uçağı ile ilgili soruşturma devam ederken, Rusya Soruşturma Komitesi açıklamada bulundu. Komite tarafından yapılan açıklamada, "Ukrayna'nın silahlı oluşumları tarafından bu terör eyleminin gerçekleştirilmesinde yer alan kişilerin kimliğini belirlemeyi amaçlayan bir dizi soruşturma yürütülüyor. Olay yerindeki incelemeden elde edilen ön veriler de dahil olmak üzere soruşturma faaliyetlerinin ilk sonuçları, uçağa Ukrayna topraklarından gelen bir uçaksavar füzesi tarafından saldırı yapıldığı sonucuna varmamızı sağlıyor" ifadeleri kullanıldı. Komite, ayrıca düşen uçakla ilgili başlatılan soruşturmaya dair de görüntüleri yayınladı.

Rusya Savunma Bakanlığı da düşen uçakla ilgili Ukrayna'yı suçlamıştı

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov dün yaptığı açıklamada, uçağın Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından ateşlenen uçaksavar füze sistemi ile vurulduğunu belirtmiş, "Kiev rejimi, Ukrayna askeri personelini takas için taşımak üzere Chkalovsky'den Belgorod Havaalanı'na doğru uçan Rus askeri kargo uçağını düşürerek terör eylemi gerçekleştirdi. Uçak, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından Harkov bölgesindeki Lyptsi yerleşiminden uçaksavar füze sistemi kullanılarak imha edildi" demişti.

Ukrayna'nın uçağın esir askerleri taşıdığı konusunda bilgi sahibi olduğunu aktaran Konaşenkov, "Daha önce yapılan anlaşmaya göre bu takas öğleden sonra Rusya-Ukrayna sınırındaki Kolotilovka kontrol noktasında gerçekleşecekti. Yine de Kiev rejimi Rusya'yı suçlama hedefi doğrultusunda adım attı. Ukrayna yönetimi bu terör saldırısını gerçekleştirip gerçek yüzünü vatandaşlarının hayatını ihmal ederek gösterdi" demişti. - MOSKOVA