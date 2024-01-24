Rusya\'da düşen askeri uçakta 74 kişi hayatını kaybetti

Rusya'nın Belgorod bölgesinde düşen Ilyushin-76 askeri nakliye uçağındaki 65'i Ukraynalı esir asker olmak üzere toplam 74 kişinin öldüğü açıklandı. Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Savunma Komitesi Başkanı Andrey Kartapolov ise uçağın Ukrayna tarafından fırlatılan füzelerle düşürüldüğünü iddia etti.

Rusya'nın Ukrayna sınırındaki Belgorod bölgesinde sabah saatlerinde düşen Rus Hava Kuvvetleri'ne ait Ilyushin-76 askeri kargo uçağındaki bilanço belli oldu. Belgorod Bölge Valisi Vyacheslav Gladko, uçakta 65 Ukraynalı esir asker, 3 refakatçi ve 6 mürettebatın bulunduğunu belirterek, "Olay yeri inceleme ekibi ve Acil Durumlar Bakanlığı ekipleri çalışıyor. Uçaktaki herkes öldü" ifadelerini kullandı.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da, "Saat 11.00'de Belgorod bölgesinde planlı bir uçuş sırasında bir Il-76 uçağı düştü. Uçakta esir takası için Belgorod bölgesine götürülen nakledilen Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait 65 esir asker, 6 uçak mürettebatı ve 3 refakatçi bulunuyordu" denildi.

Uzmanların bölgeye sevk edildiği belirtildi.

"Ukrayna'nın ateşlediği füzelerle düşürüldü" iddiası

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Savunma Komitesi Başkanı Andrey Kartapolov ise yaptığı açıklamada, uçağın Ukrayna tarafından fırlatılan füzelerle düşürüldüğünü iddia etti. Kartapolov, "Ukrayna yönetimi, yaklaşan değişimin farkındaydı ve esirlerin nasıl teslim edileceği konusunda bilgilendirildi. Ancak Il-76 uçağı, Alman yapımı IRIS T veya Patriot uçaksavar füze sisteminden gelen 3 füzeyle düşürüldü. Hangisi olduğu netleştirilecek" dedi. - BELGOROD