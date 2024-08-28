Rusya'da İHA Saldırısı Tehdidi Nedeniyle Uçuşlar Askıya Alındı

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Rusya'da insansız hava aracı saldırısı tehdidi bulunması gerekçesiyle uçuşlar geçici olarak askıya alındı.

Ukrayna ve Rusya arasındaki karşılıklı saldırılar devam ediyor. Rusya Federal Havacılık Kurumu (Rosaviatsiya) tarafından yapılan açıklamada, İHA saldırısı tehdidi bulunduğu gerekçesiyle uçuş güvenliğini sağlamak için yerel saatle sabah 00.07 itibarıyla Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan ve Nizhnekamsk'teki havalimanlarında uçuşların geçici olarak askıya alındığı bildirdi. Kazan'a giden uçuşlar, Samara bölgesindeki bir havaalanına yönlendirilirken yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamaya göre hava saldırısı alarmı nedeniyle, birçok işletmede çalışanlar tahliye edildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, gece boyunca sınırdaki Rostov ve Voronej bölgelerini hedef alan Ukrayna'ya ait 12 İHA'nın imha edildiğini duyurdu. Rostov'daki iki petrol depolama tesisinde ise saldırıların ardından yangın çıktığı belirtildi. - MOSKOVA