Rusya'da İHA Saldırısı Tehdidi Nedeniyle Uçuşlar Askıya Alındı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Rusya'da İHA Saldırısı Tehdidi Nedeniyle Uçuşlar Askıya Alındı

Rusya'da insansız hava aracı saldırısı tehdidi bulunması gerekçesiyle uçuşlar geçici olarak askıya alındı. Ukrayna ve Rusya arasındaki karşılıklı saldırılar devam ediyor. Rusya Federal Havacılık Kurumu (Rosaviatsiya) tarafından yapılan açıklamada, İHA saldırısı tehdidi bulunduğu gerekçesiyle uçuş güvenliğini sağlamak için yerel saatle sabah 00.07 itibarıyla Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan ve Nizhnekamsk'teki havalimanlarında uçuşların geçici olarak askıya alındığı bildirildi.

28.08.2024 13:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya'da insansız hava aracı saldırısı tehdidi bulunması gerekçesiyle uçuşlar geçici olarak askıya alındı.

Ukrayna ve Rusya arasındaki karşılıklı saldırılar devam ediyor. Rusya Federal Havacılık Kurumu (Rosaviatsiya) tarafından yapılan açıklamada, İHA saldırısı tehdidi bulunduğu gerekçesiyle uçuş güvenliğini sağlamak için yerel saatle sabah 00.07 itibarıyla Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan ve Nizhnekamsk'teki havalimanlarında uçuşların geçici olarak askıya alındığı bildirdi. Kazan'a giden uçuşlar, Samara bölgesindeki bir havaalanına yönlendirilirken yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamaya göre hava saldırısı alarmı nedeniyle, birçok işletmede çalışanlar tahliye edildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, gece boyunca sınırdaki Rostov ve Voronej bölgelerini hedef alan Ukrayna'ya ait 12 İHA'nın imha edildiğini duyurdu. Rostov'daki iki petrol depolama tesisinde ise saldırıların ardından yangın çıktığı belirtildi. - MOSKOVA

Kaynak: İHA

Tataristan Cumhuriyeti, İnsansız Hava Aracı, Ukrayna, 3-sayfa, Dünya, Kazan, Rusya, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Rusya'da İHA Saldırısı Tehdidi Nedeniyle Uçuşlar Askıya Alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:35 İsrailli rehinelerin aileleri gemileri yaktı Gazze’ye gitmek için yola çıktılar İsrailli rehinelerin aileleri gemileri yaktı! Gazze'ye gitmek için yola çıktılar
14:17 Taksici, aracına aldığı hemşireyi böyle taciz etti Taksici, aracına aldığı hemşireyi böyle taciz etti
12:16 Diyarbakır’da kaybolan Narin için arama çalışmaları sürüyor Diyarbakır'da kaybolan Narin için arama çalışmaları sürüyor
12:04 Belediye Başkanı’ndan toplantıya damga vuran sözler: Ne yaptınız oğlum bu parayı Belediye Başkanı'ndan toplantıya damga vuran sözler: Ne yaptınız oğlum bu parayı?
10:18 Türkiye’nin 2023 gelir vergisi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu İkinci sırada ise Haluk Bayraktar var Türkiye'nin 2023 gelir vergisi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu! İkinci sırada ise Haluk Bayraktar var
20:19 Aliyev’in eski yakın korumasıydı Tatil için geldiği Türkiye’de ölü bulundu Aliyev'in eski yakın korumasıydı! Tatil için geldiği Türkiye'de ölü bulundu
19:21 Taraftarların gözü kulağı Young Boys maçında Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’ne kalırsa paraya para demeyecek Taraftarların gözü kulağı Young Boys maçında! Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne kalırsa paraya para demeyecek
19:10 3 çocuğunu katleden baba, öldürmeden önce son isteklerini yerine getirmiş 3 çocuğunu katleden baba, öldürmeden önce son isteklerini yerine getirmiş
18:58 Gülbin Tosun’u işinden mi etti Mansur Yavaş’ın açıklamasında dikkat çeken bir detay var Gülbin Tosun'u işinden mi etti? Mansur Yavaş'ın açıklamasında dikkat çeken bir detay var
18:49 Zelenskiy duyurdu: Ukrayna’nın ilk yerli balistik füze testi olumlu sonuçlandı Zelenskiy duyurdu: Ukrayna'nın ilk yerli balistik füze testi olumlu sonuçlandı
18:49 ABD’de havalimanında yolcu uçağının lastiği patladı: 2 ölü, 1 yaralı ABD'de havalimanında yolcu uçağının lastiği patladı: 2 ölü, 1 yaralı
18:41 Resmen kılıçlar çekildi Galatasaray’dan karaborsa bilet iddiaları için olay açıklama Resmen kılıçlar çekildi! Galatasaray'dan karaborsa bilet iddiaları için olay açıklama
18:20 Herkes bu transferi konuşuyor Jonjo Shelvey, Premier Lig’i bırakıp Süper Lig’e geldi Herkes bu transferi konuşuyor! Jonjo Shelvey, Premier Lig'i bırakıp Süper Lig'e geldi
17:49 Elinde tüfeğiyle bekleyen yaşlı adam, kurbanını görür görmez peş peşe tetiğe bastı Elinde tüfeğiyle bekleyen yaşlı adam, kurbanını görür görmez peş peşe tetiğe bastı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2024 14:55:09. #1.11#
SON DAKİKA: Rusya'da İHA Saldırısı Tehdidi Nedeniyle Uçuşlar Askıya Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement