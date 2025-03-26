Rusya'da Kargo Uçağı Pistten Çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Rusya'da Kargo Uçağı Pistten Çıktı

Rusya\'da Kargo Uçağı Pistten Çıktı

Novy Urengoy'da Antonov An-12 tipi kargo uçağı iniş takımı arızası nedeniyle pistten çıktı.

26.03.2025 18:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya'da Antonov An-12 tipi kargo uçağı iniş takımlarının arızalanması sonucu pistten çıktı.

Rusya'nın Novy Urengoy kentinde Antonov An-12 tipi kargo uçağının iniş sırasında iniş takımlarında arıza yaşandı. Uçak, arıza sonucu sürüklenerek pistten çıktı. Yetkililer, uçakta bulunan 8 mürettebatın kazadan sağ kurtulduğunu açıkladı. Rus basınında yer alan haberlerde, pilotun iniş öncesi hava trafik kontrolüne iniş takımlarının düzgün açılmadığını bildirdiği ifade edildi. Kazanın ardından Novy Urengoy Havalimanı geçici olarak hava trafiğine kapatıldı.

Ural Ulaşım Savcılığı, Atran Havayolları tarafından işletilen kargı uçağının iniş sırasında sol iniş takımındaki arıza sonucu pistten çıktığını açıkladı.

Söz konusu uçağın iki gün önce Novy Urengoy-Sabetta seferi sırasında iniş takımlarından birinin kilitlenmemesi nedeniyle acil durum sinyali verdiği belirtildi.

Havalimanındaki güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde, uçağın sol iniş takımının açılmaması nedeniyle sol kanadının piste sürterek sürüklendiği ardından pist kenarındaki kar yığınına çarparak durabildiği görüldü. - MOSKOVA

Kaynak: İHA

Havacılık, Güvenlik, 3-sayfa, Ulaşım, Güncel, Dünya, Rusya, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Rusya'da Kargo Uçağı Pistten Çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Papa Franciscus hastanede iki kez ölümden döndü Papa Franciscus hastanede iki kez ölümden döndü
Bir Gece Masalı dizisinde şaşırtan ayrılık Bir Gece Masalı dizisinde şaşırtan ayrılık!
Yeraltı dünyasına bir darbe daha ’Dayı’ yakalandı Yeraltı dünyasına bir darbe daha! 'Dayı' yakalandı
Güney Kore’de orman yangınlarında 18 kişi hayatını kaybetti Güney Kore'de orman yangınlarında 18 kişi hayatını kaybetti
Kırmızı et üreticileri yeniden sıkı takibe alındı Kırmızı et üreticileri yeniden sıkı takibe alındı
TBMM’de “paçavra“ gerginliği DEM Partili Sırrı Sakık’ın açtığı bayrak ortalığı karıştırdı TBMM'de "paçavra" gerginliği! DEM Partili Sırrı Sakık'ın açtığı bayrak ortalığı karıştırdı
MHP’li İsmail Özdemir: Bahçeli, bayram sonrası mesaisine başlayacak MHP'li İsmail Özdemir: Bahçeli, bayram sonrası mesaisine başlayacak
Selahattin Demirtaş’ın avukatı tarih verdi: Bayramda aramızda inşallah Selahattin Demirtaş'ın avukatı tarih verdi: Bayramda aramızda inşallah
Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu
İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasına iki CHP milletvekili de dahil edildi İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasına iki CHP milletvekili de dahil edildi
Kırmızı et üreticileri yeniden sıkı takibe alındı Kırmızı et üreticileri yeniden sıkı takibe alındı

23:47 TBMM’de “paçavra“ gerginliği DEM Partili Sırrı Sakık’ın açtığı bayrak ortalığı karıştırdı TBMM'de "paçavra" gerginliği! DEM Partili Sırrı Sakık'ın açtığı bayrak ortalığı karıştırdı
22:48 MHP’li İsmail Özdemir: Bahçeli, bayram sonrası mesaisine başlayacak MHP'li İsmail Özdemir: Bahçeli, bayram sonrası mesaisine başlayacak
22:16 Selahattin Demirtaş’ın avukatı tarih verdi: Bayramda aramızda inşallah Selahattin Demirtaş'ın avukatı tarih verdi: Bayramda aramızda inşallah
20:42 Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu
18:47 İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasına iki CHP milletvekili de dahil edildi İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasına iki CHP milletvekili de dahil edildi
09:23 Kırmızı et üreticileri yeniden sıkı takibe alındı Kırmızı et üreticileri yeniden sıkı takibe alındı
09:21 Güney Kore’de orman yangınlarında 18 kişi hayatını kaybetti Güney Kore'de orman yangınlarında 18 kişi hayatını kaybetti
09:19 Yeraltı dünyasına bir darbe daha ’Dayı’ yakalandı Yeraltı dünyasına bir darbe daha! 'Dayı' yakalandı
09:13 Bir Gece Masalı dizisinde şaşırtan ayrılık Bir Gece Masalı dizisinde şaşırtan ayrılık!
09:09 Papa Franciscus hastanede iki kez ölümden döndü Papa Franciscus hastanede iki kez ölümden döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2025 00:16:43. #7.13#
SON DAKİKA: Rusya'da Kargo Uçağı Pistten Çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement