Rusya tarafından yapılan açıklamada, konser salonuna yapılan saldırıyı gerçekleştiren 4 kişi dahil 11 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi. Saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 93'e yükseldiği açıklandı.
Rusya'nın Moskova bölgesine bağlı Krasnogorsk'taki Crocus Belediye Binası'nda rock grubu Picnic'in konserini basan silahlı saldırganlar otomatik silahlarla çevreye ateş açmıştı. Rusya Sağlık Bakanlığı, 3'ü çocuk 93 kişinin hayatını kaybettiğini, 121 kişinin tedavisinin ise hastanede sürdüğünü duyurdu. Açıklamada, can kaybının artabileceği ifade edilirken, ilk verilere göre ölüm nedenlerinin ateşli silah yaralanmaları ve zehirlenme olduğu kaydedildi.
Rusya tarafından yapılan açıklamada ise, konser salonuna yapılan saldırıyı gerçekleştiren 4 kişi dahil 11 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.
Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin ise, DEAŞ'ın üstlendiği saldırının ardından Moskova'da ve ülkenin diğer birçok bölgesinde 2 gün boyunca tüm etkinliklerin iptal edildiğini duyurdu.
Saldırıda çıkan yangın söndürüldü
Konser alanın giren saldırganların yanıcı maddeyle binayı ateşe vermesinin ardından yangın çıktı. Crocus Belediye Binası'ndaki 12 bin 900 metrekarelik alanı kaplayan ve binanın çatı kısmının da çökmesine neden olan yangın 01.00 sıralarında kontrol altına alındı. Moskova Bölgesi Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yangın söndürme çalışmalarına 477 kişinin katıldığı aktarıldı. - MOSKOVA
Son Dakika › 3.Sayfa › Rusya'da Konser Saldırısında 93 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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