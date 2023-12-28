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Rusya'da Uçak Pist Yerine Nehre İniş Yaptı - Son Dakika
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Rusya'da Uçak Pist Yerine Nehre İniş Yaptı

Rusya'nın Yakutistan bölgesinde Polar Havayollarına ait bir yolcu uçağı, Zyryanka Havaalanı'nın yanındaki donan Kolima Nehrine iniş yaptı. Yolcuların güvenli bir şekilde tahliye edildiği ve uçakta hasar olmadığı belirtildi. Pilotun pist yerine nehre iniş yapması pilotaj hatası olarak değerlendirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Rusya\'da Uçak Pist Yerine Nehre İniş Yaptı
28.12.2023 - 13:48,
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Rusya'nın Yakutistan bölgesinde 30 yolcunun bulunduğu uçağın pilotu, pist yerine havaalanının yan tarafındaki donan nehre iniş yaptı.

Rusya'nın Yakutistan bölgesinde Yakutsk-Zyryanka-Srednekolymsk rotasında uçuş yapan Polar Havayollarına ait AN-24 tipi eski Sovyetler Birliği döneminden kalma yolcu uçağı, Zyryanka Havaalanı'nın yanındaki donan Kolima Nehrine iniş yaptı. Rusya Federal Havacılık Ajansı tarafından yapılan açıklamada, yolcuların güvenli bir şekilde tahliye edildiği, yaralanan olmadığı, uçağın da hasar görmediği belirtildi. Olay yerine uzman ekipler gönderildiği, ilk raporlara göre nehre inişin pilotaj hatası nedeniyle gerçekleştiği, pilotun pist yerine donan nehre iniş yaptığı belirtildi. Uçakta 30 yolcu, 4 mürettebat olduğu aktarıldı.

Yerel basın ise pilotun karla kaplı donan nehri pist zannederek iniş yaptığını aktardı.

Doğu Sibirya Havacılık Savcılığı ve Yakutistan Ulaştırma Savcılığı ise olayla ilgili soruşturma başlattı. - SİBİRYA

Kaynak: İHA
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