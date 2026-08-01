Rusya’dan Kiev’e saldırı: 9 ölü, 30’dan fazla yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Rusya’dan Kiev’e saldırı: 9 ölü, 30’dan fazla yaralı

 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rus ordusunun Ukrayna’nın başkenti Kiev’e gerçekleştirdiği saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti, 4’ü çocuk olmak üzere 30’dan fazla kişi de yaralandı.

Rus ordusunun Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gerçekleştirdiği saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti, 4'ü çocuk olmak üzere 30'dan fazla kişi de yaralandı.

Rusya, bir kez daha Ukrayna'nın başkenti Kiev'i hedef aldı. Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko sosyal medyadan yaptığı açıklamada, başkentin 5 bölgesine gerçekleştirilen saldırılar sonucu apartmanlar ve diğer binalarda yıkım meydana geldiğini ve yangın çıktığını ifade etti. Klitschko, saldırılarda 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 4'ü çocuk olmak üzere 30'dan fazla kişinin yaralandığını ifade etti. Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ise yaptığı paylaşımda, "Kiev'de cehennem gibi bir geceydi. Savaş alanında hedeflerine ulaşamayan Rusya, hava saldırılarını ve sivillere yönelik terörü yoğunlaştırıyor. Ukrayna'nın acilen ek hava ve füze savunma sistemleri ile önleyici füzelere ihtiyacı var" dedi.

Bu, Kiev'e bu hafta düzenlenen 2'nci büyük saldırı oldu. Ayrıca perşembe günü düzenlenen saldırılarda, Krivyi Rih yakınlarındaki bir köyde aynı aileden 6 kişi dahil olmak üzere 9 kişi hayatını kaybetmişti, ayrıca Rusya'ya ait olduğu belirtilen bir seyir füzesi Polonya'ya düşmüştü.

Askeri analistlere göre, Rusya'nın ilerlemesi bu yıl yavaşlamış olsa da bin 200 kilometreden fazla cephe hattı boyunca çatışmalar şiddetli bir şekilde devam ediyor.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Çocuk, Rusya, Kiev, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Rusya’dan Kiev’e saldırı: 9 ölü, 30’dan fazla yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Başörtülü kadına ağza alınmayacak hakaretler: Saldırgan kadın tutuklandı Başörtülü kadına ağza alınmayacak hakaretler: Saldırgan kadın tutuklandı
MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı’nın cansız bedenini bulan arkadaşı konuştu MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı'nın cansız bedenini bulan arkadaşı konuştu
Yürek burkan görüntü Yüzlercesi araçların altında ezilerek can verdi Yürek burkan görüntü! Yüzlercesi araçların altında ezilerek can verdi
Eda Ece Ahbap soruşturmasında ifade verdi: İlk sözleri bomba Eda Ece Ahbap soruşturmasında ifade verdi: İlk sözleri bomba
Balıkesir Gömeç’te 3 gündür süren yangını çıkaran 2 kişi tutuklandı Balıkesir Gömeç'te 3 gündür süren yangını çıkaran 2 kişi tutuklandı
Büyük hayal kırıklığı Ünlü ismin filtresiz halini görenler şokta Büyük hayal kırıklığı! Ünlü ismin filtresiz halini görenler şokta

10:46
Erdoğan’a suikast timinde yer alan son terörist böyle yakalandı Evinden çıkanlar şaşırttı
Erdoğan'a suikast timinde yer alan son terörist böyle yakalandı! Evinden çıkanlar şaşırttı
10:42
Üç belediye başkanı bugün AK Parti’ye geçiyor
Üç belediye başkanı bugün AK Parti'ye geçiyor
10:00
Herkes Cem Küçük’ün bu sözlerini paylaşıyor Kendisiyle çelişti
Herkes Cem Küçük'ün bu sözlerini paylaşıyor! Kendisiyle çelişti
09:20
Genç kadın, kendisine yapılan ahlaksız teklifi böyle kaydetti
Genç kadın, kendisine yapılan ahlaksız teklifi böyle kaydetti
08:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik suikast girişiminin firarisi FETÖ’cü terörist yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast girişiminin firarisi FETÖ'cü terörist yakalandı
08:31
Yasanın çıkmasına günler kala sınırda PKK hareketliliği
Yasanın çıkmasına günler kala sınırda PKK hareketliliği
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2026 11:04:13. #7.12#
SON DAKİKA: Rusya’dan Kiev’e saldırı: 9 ölü, 30’dan fazla yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.