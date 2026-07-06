Rusya'dan Ukrayna'ya yeni saldırılar: En az 4 ölü, 18 yaralı - Son Dakika
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Rusya'dan Ukrayna'ya yeni saldırılar: En az 4 ölü, 18 yaralı

06.07.2026 08:34
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Rusya'nın Kiev ve çevresine düzenlediği füze ve insansız hava aracı saldırılarında en az 4 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı. Saldırılarda apartmanlar, garaj ve depolar hasar gördü.

Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev ve çevresini hedef alan füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarında en az 4 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı.

Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev ve çevresine yönelik yoğun füze ve İHA saldırıları gerçekleştirdi. Kiev Askeri İdaresi Başkanı Timur Tkaçenko, başkentin Podilskyi semtinde bulunan en az bir apartmana füze isabet ettiğini açıklarken, Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko da Podilskyi'nin yanı sıra Holosiivskyi ve Darnytskyi bölgelerinde çok sayıda garaj, depo ve konutun hasar gördüğünü duyurdu. Ukrayna basını saldırılarda en az 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 18 kişinin ise yaralandığını bildirdi. Kiev ve çevresindeki birçok bölgede sirenlerin çaldığı ve binlerce kent sakininin geceyi sığınak olarak kullanılan metro istasyonlarında geçirdiği aktarıldı.

Zelenskiy saldırı uyarısı yapmıştı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, dün sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda Rusya'nın geniş çaplı yeni bir saldırı dalgasına hazırlandığına dair istihbarat aldıklarını açıklamıştı. Zelenskiy, halka güvenlik talimatlarını takip etme ve saldırılara karşı tetikte olma uyarısı yapmıştı. - KİEV

Kaynak: İHA

İnsansız Hava Aracı, Yerel Haberler, Acil Durum, 3. Sayfa, Güvenlik, Politika, Rusya, Dünya, Kiev, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Rusya'dan Ukrayna'ya yeni saldırılar: En az 4 ölü, 18 yaralı - Son Dakika

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