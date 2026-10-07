Rusya\'nın Kiev\'e düzenlediği hava saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti

Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlediği hava saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti.

Rusya ve Ukrayna arasında karşılıklı saldırılar sürüyor. Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlediği hava saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti. Saldırıda çok sayıda bina ve depo hasar gördü. Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko, yaptığı açıklamada, hava saldırısının bir garajda yangına yol açtığını ve 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını söyledi.

Bölge yetkilileri ise Ukrayna'nın güneydoğusundaki Dnipro kentine düzenlenen ayrı hava saldırılarında bir sanayi tesisinin, Zaporijya'da ulaşım altyapısının ve Kremenchuk'ta apartmanların hasar gördüğünü bildirdi.

"Rusya Ukrayna'ya yönelik büyük çaplı bir saldırı hazırlıyor"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, yaptığı açıklamada, son istihbarat bilgilerine göre Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik "büyük çaplı bir saldırı" hazırladığını söyledi. Zelenskiy, "Güncellenmiş istihbarat bilgileri, Rusya'nın büyük çaplı bir saldırı hazırladığını gösteriyor. Ukrayna güvenlik birimleri ve hava kuvvetlerimiz, mevcut savunma imkanlarımızın elverdiği ölçüde karşılık vermeye hazır" dedi.

Zelenskiy, Ukrayna'nın durumunun büyük ölçüde müttefiklerinin yeni bir Rus saldırısına karşı savunma amacıyla sağlayabileceği silahlara bağlı olduğunu belirterek, "İhtiyaç duyduğumuz savunma imkanlarına sahip olan ve bunları bize sağlayabilecek ortaklarımıza, dünyadaki her lidere ve her ülkeye bağlı olan çok şey var. Bunun için siyasi iradenin bulunması kritik önem taşıyor; özellikle ABD'de, Avrupa'da ve diğer ortaklarımız arasında" ifadelerini kullandı.

"Ukrayna'daki askeri sanayi tesislerine büyük çaplı saldırı düzenlendi"

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise Rus güçlerinin Kiev ve Ukrayna'nın diğer bölgelerindeki askeri sanayi tesislerine karadan, denizden ve havadan fırlatılan yüksek hassasiyetli silahların yanı sıra İHA'larla "büyük çaplı saldırı" düzenlediği bildirildi.

Bakanlık, saldırıların Kiev'de Fire Point şirketinin seyir füzelerini ve orta ve uzun menzilli İHA'ları ürettiği ve depoladığı tesislerin yanı sıra Kiev, Çernigiv, Kirovohrad, Dnipropetrovsk, Poltava ve Harkiv bölgelerindeki hedeflere yönelik olduğunu belirtti.

Bakanlık ayrıca saldırıların Odessa bölgesindeki liman ve gemi onarım altyapısını ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin çıkarları doğrultusunda kullanıldığını belirttiği gemileri hedef aldığını kaydetti.