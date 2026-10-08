Rusya'nın Kramatorsk'ta otobüs durağına saldırısında 12 kişi öldü, 14 kişi yaralandı - Son Dakika
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Rusya'nın Kramatorsk'ta otobüs durağına saldırısında 12 kişi öldü, 14 kişi yaralandı

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Rusya\'nın Kramatorsk\'ta otobüs durağına saldırısında 12 kişi öldü, 14 kişi yaralandı
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Rusya'nın Kramatorsk'a düzenlediği saldırıda otobüs durağı ve bir otobüs vuruldu; 12 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı. Bölge Valisi Vadym Filashkin saldırıyı kınadı; Rus güçleri, Kramatorsk ile Donetsk'teki diğer kentlere yönelik İHA ve füze saldırılarını yoğunlaştırdı.

Rusya, Ukrayna'nın Kramatorsk kentinde otobüs durağını vurması sonucu 12 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi de yaralandı.

Rusya ve Ukrayna arasında karşılıklı saldırılar devam ediyor. Rusya, Ukrayna'nın doğusunda yer alan ve çatışmaların hedefindeki Kramatorsk kentine saldırı düzenledi. Saldırıda otobüs durağı ve bir otobüsün vurulması sonucu 12 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi de yaralandı.

"Bunlar Rus ordusu tarafından katledilen insanlar"

Bölge Valisi Vadym Filashkin, yaptığı açıklamada, "Bunlar 'savaşın sonuçları' veya kuru istatistiki veriler değil. Bunlar Rus ordusu tarafından katledilen insanlar. Rusya, Ukrayna topraklarına ölüm getirmekte" ifadelerini kullandı.

Rus güçleri, Kramatorsk ile Ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki savunmasının belkemiğini oluşturan ve "kale kuşağı" olarak adlandırılan diğer kentlere yönelik İHA ve füze saldırılarını yoğunlaştırdı.

Kaynak: İHA
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