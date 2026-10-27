Rusya'nın Kuzey Muharebe Grubu, Harkov ve Sumy'de 200'den fazla ateş görevi düzenledi - Son Dakika
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Rusya'nın Kuzey Muharebe Grubu, Harkov ve Sumy'de 200'den fazla ateş görevi düzenledi

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Rusya'nın Kuzey Muharebe Grubu, Ukrayna'nın Harkov ve Sumy bölgelerinde gece boyunca 200'den fazla ateş görevi gerçekleştirdiğini açıkladı. Topçu ve roketatar saldırılarında 17 İHA kontrol merkezi ile 13 arazi aracı imha edildi, 63 askeri personel etkisiz hale getirildi.

Rusya'nın Kuzey Muharebe Grubu'ndan yapılan açıklamada, Ukrayna'nın Harkov ve Sumy bölgelerinde gece boyunca 200'den fazla topçu saldırısı düzenlendiği belirtilerek, "200'den fazla ateş görevi gerçekleştirdi. Topçu atışları ve çok namlulu roketatar saldırılarıyla Ukrayna'ya ait 17 insansız hava aracı (İHA) kontrol merkezini ve düşmana ait 13 arazi aracını imha etti, 63 askeri personel etkisiz hale getirildi" denildi.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta cephe hattındaki çatışmalar sürerken, Rus ordusu Harkov ve Sumy bölgelerinde gece boyunca topçu saldırıları düzenlediğini açıkladı. Rusya'nın Kuzey Muharebe Grubu, saldırılarda Ukrayna'ya ait askeri personel ve teçhizatın hedef alındığını bildirdi. Açıklamada, "Gece boyunca, insansız sistem kuvvetleri operatörleriyle koordinasyon içinde hareket eden Kuzey Muharebe Grubu'na bağlı topçu birlikleri, 200'den fazla ateş görevi gerçekleştirdi. Topçu atışları ve çok namlulu roketatar saldırılarıyla Ukrayna'ya ait 17 insansız hava aracı (İHA) kontrol merkezini ve düşmana ait 13 arazi aracını imha etti, 63 askeri personel etkisiz hale getirildi" denildi.

Kaynak: İHA
Politika3. SayfaRusyaDünyaSon Dakika

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