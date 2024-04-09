Rusya'nın Smolensk bölgesinde köprü çöktü, 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Rusya'nın Smolensk bölgesinde köprü çöktü, 1 kişi hayatını kaybetti

Rusya\'nın Smolensk bölgesinde köprü çöktü, 1 kişi hayatını kaybetti

Rusya'nın batısındaki Smolensk bölgesine bağlı Vyazma'da demiryolunun üzerinden geçen Paninsky Köprüsü çöktü. Köprüde bulunan bir kamyon ve otomobilin çökme sırasında olduğu belirtilirken, 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Moskova Demiryolları, olay sırasında tren olmadığını ve bölgedeki seferlerin durdurulduğunu açıkladı. Soruşturma başlatıldı.

09.04.2024 10:53  Güncelleme: 10:53
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Rusya'nın Smolensk bölgesinde demiryolu üzerindeki bir köprünün çökmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Rusya'nın batısındaki Smolensk bölgesine bağlı Vyazma'da demiryolunun üzerinden geçen Paninsky Köprüsü çöktü. Bölgeye polis, sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Çökme sırasında köprüde bir kamyon ve otomobilin bulunduğu, 1 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin de yaralandığı açıklandı. Moskova Demiryolları, olay sırasında raylarda tren olmadığını belirtirken, bölgedeki seferlerin durdurulduğunu aktardı.

Köprünün çökme nedeni henüz bilinmezken, Rusya Soruşturma Komitesi ile olayla ilgili soruşturma başlattı. - SMOLENSK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Rusya'nın Smolensk bölgesinde köprü çöktü, 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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