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Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sonucu ölü sayısı 16'ya yükseldi - Son Dakika
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Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sonucu ölü sayısı 16'ya yükseldi

Rusya'nın Ukrayna geneline gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya, yaralananların sayısı ise 97'ye yükseldi. Saldırılarda çocukların da hayatını kaybettiği belirtildi. Ukrayna Başsavcısı, Rusya'nın sivillere yönelik saldırılarını sürdürdüğünü ve cezai soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Rusya\'nın Ukrayna\'ya saldırıları sonucu ölü sayısı 16\'ya yükseldi
29.12.2023 - 15:30,
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Rusya'nın Ukrayna geneline 158 füze ve insansız hava aracı (İHA) ile gerçekleştirdiği saldırılar sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya, yaralananların sayısı ise 97'ye yükseldi.

Rusya-Ukrayna savaşı 674. günde devam ediyor. Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev, Lviv, Odesa, Dnipro, Harkov ve Zaporijya'ya füze ve İHA'larla gerçekleştirdiği saldırıların bilançosu artıyor. Ukrayna Başsavcısı Andriy Kostin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 16'ya, yaralananların sayısının ise 97'ye yükseldiğini duyurdu. Rusya'nın sivillere yönelik saldırılarını sürdürdüğünü belirten Başsavcı Kostin, hayatını kaybedenler arasında 6 ve 8 yaşlarında iki çocuğun da bulunduğunu ifade etti. Rusya'nın çok katlı binalarda, eğitim kurumlarında ve hastanelerde büyük hasar meydana geldiğini vurgulayarak, "Bu savaş suçlarına ilişkin cezai soruşturma başlatıldı" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu

Öte yandan Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valerii Zaluzhnyi yaptığı açıklamada, Rusya'nın gece saatlerinden bu yana Ukrayna genelini 158 füze ve insansız hava aracı (İHA) ile hedef aldığını duyurmuştu. Zaluzhnyi, 27 İran yapımı Shahed-136/131 kamikaze İHA'sının ve 87 seyir füzesinin düşürüldüğünü belirtmişti. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ise Rusya'nın cephaneliğindeki "neredeyse her türlü silahını kullandığını" ifade etmişti.

Ukrayna Hava Kuvvetleri de daha önce bu kadar konumun aynı anda hedef alınmadığını aktarmıştı. - KİEV

Kaynak: İHA
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