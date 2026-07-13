Rusya, Togo bandıralı gemiye saldırdı

Ukrayna Başbakan Yardımcısı Oleksii Kuleba, Rusya'nın Togo bandıralı bir ticaret gemisini hedef aldığını belirterek, saldırıda 3 mürettebatın hayatını kaybettiğini, 5 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Ukrayna, Rusya'nın ticaret gemisini hedef aldığını öne sürdü. Ukrayna Başbakan Yardımcısı Oleksii Kuleba yaptığı açıklamada, "Rusya, mineral gübrelerin boşaltılması sırasında Togo bandıralı sivil bir ticaret gemisini vurdu. Geminin üst yapısına isabet eden saldırı sonucu yangın çıktı. Ne yazık ki 3 mürettebat hayatını kaybetti, 5 denizci de yaralandı. Yaralıların tamamı hastaneye kaldırıldı" dedi.

Geminin saldırı sırasında Odessa Limanı'nda demirli olduğunu belirten Kuleba, "Bu, Rusya'nın Ukrayna'nın sivil deniz taşımacılığına ve liman altyapısına yönelik gerçekleştirdiği bir başka saldırıdır. Bu tür saldırılar, uluslararası deniz taşımacılığının güvenliğini, küresel ticaretin istikrarını ve dünyanın gıda güvenliğini tehdit ediyor" ifadelerini kullandı. - KİEV