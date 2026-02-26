Rusya, Ukrayna\'ya Bin Cenaze İade Etti

Rusya, Ukrayna'ya bin askerin cenazesini iade etti.

Rusya ve Ukrayna, arasında yeni bir cenaze takası gerçekleştirildi. Devlet Başkanı Yardımcısı Vladimir Medinsky, yaptığı açıklamada, "Ukrayna'ya bin askerin cenazesi teslim edildi. Rusya, ise 35 Rus askerin cenazesini teslim aldı" dedi.

Ukrayna Savaş Esirleri Koordinasyon Merkezi, takası doğrulayarak, sağladığı yardım ve destekten dolayı Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ne teşekkür etti.

Rusya-Ukrayna arasında en son 29 Ocak'ta cenaze takası gerçekleştirilmiş, Rusya, Ukrayna'ya bin, Rusya, ise Ukrayna'ya 38 cenaze iade etmişti. - MOSKOVA