Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'ya silah tedariki nedeniyle İngiliz maslahatgüzarını çağırdı.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İngiltere'nin Rusya Maslahatgüzarı Danae Dholakia'nın bakanlığa çağrıldığı ifade edildi. İngiliz maslahatgüzara Londra'nın Kiev rejimine insansız hava araçları ve diğer silah sistemleri tedarikini artırmaya devam etmesiyle nedeniyle sert bir protesto iletildiği aktarıldı. Açıklamada, "İngiltere'nin Ukrayna'ya yönelik son derece çatışmacı tutumunun, silahlı çatışmayı uzatmayı ve tırmandırmayı amaçladığı ve siyasi bir çözüm ihtimalini geciktirdiği açıkça belirtildi. Londra'nın uzun menzilli saldırı silahlarını tedarik ederek Kiev rejiminin terörizm ve savaş suçları olarak nitelendirilebilecek kanlı vahşetine ortak olduğu vurgulandı" denildi. Rusya'nın meşru müdafaa hakkını kullanma çerçevesinde gerekli misilleme önlemlerini alma hakkını saklı tuttuğu belirtildi.