Rusya'ya bağlı Kuzey Osetya Cumhuriyeti'nde eğitim uçuşu gerçekleştiren Su-34 tipi savaş uçağının düşmesi sonucu 2 pilot hayatını kaybetti.
Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada,, Rus Havacılık ve Uzay Kuvvetleri'ne ait Su-34 savaş uçağının eğitim uçuşu sırasında teknik arıza nedeniyle Kuzey Osetya'da dağlık bir bölgede düştüğü bildirildi. Kazada 2 pilotun hayatını kaybettiği aktarıldı. Olay yerine uzman ekip gönderildiği, teknik incelemelerin başlatıldığı ifade edildi. - MOSKOVA
Son Dakika › 3.Sayfa › Rusya'da Su-34 Savaş Uçağı Düştü: 2 Pilot Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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